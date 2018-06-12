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12.06.2018 06:07
Рубрика: В мире

На саммите КНДР-США журналистов угощают мороженым с алкоголем и кимчхи

Текст: Олег Кирьянов (Сингапур)
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Сингапурские производители мороженого решили в полной мере использовать американо-северокорейский саммит, выпустив мороженое с корейской острой капустой кимчхи, а также "алкогольный" вариант сладости.

В международном пресс-центре, который создан для приема почти трех тысяч сотрудников СМИ, прибывших для освещения саммита со всего мира, компания Udders предлагает отведать два новых вида мороженых, посвященных саммиту. Над стойкой размещено рекламное объявление, в котором затронута тема встречи на высшем уровне. "Всегда легче говорить о мире с алкогольным мороженым", - гласит она. При этом подчеркнуто, что при изготовлении мороженого не использованы искусственные красители, а само оно вегетарианское. В пояснении указано, что содержание алкоголя в мороженом составляет почти четыре процента.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Второй оригинальный вид мороженного, посвященного саммиту, приготовлен со вкусом корейской острой капусты кимчхи. "Для нас большая честь быть частью исторического саммита в Сингапуре", - подчеркнули в компании.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре в гостинице Capella началась первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. Ожидается, то в ходе саммита стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерное разоружение Северной Кореи, гарантии безопасности США Пхеньяну, вопрос об отмене санкций против КНДР, экономическая помощь Северной Корее, а также возможная нормализация американо-корейский отношений вплоть до установления дипотношений, обмене посольствами и заключения мирного договора.

Ожидается, что саммит продлится один день, но возможно, что Ким и Трамп решат сделать практику личных встреч регулярной. Оба лидера прибыли в Сингапур 10 июня.

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