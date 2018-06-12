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12.06.2018,  
10:25

Названы возможности российской системы ПВО С-500 "Прометей"

Российская система ПВО нового поколения С-500 "Прометей" не имеет аналогов в мире по боевым возможностям. Комплекс многоступенчатой противовоздушной обороны способен отразить атаку баллистических ракет, эффективно бороться со стелс-целями и снимать с орбит спутники.
Фото: Петр Красильников/ РИА Новости Фото: Петр Красильников/ РИА Новости
Фото: Петр Красильников/ РИА Новости

Военные эксперты американского издания The National Interest проанализировали всю имеюуюся в открытом доступе (официальные характеристики "Прометея", понятно, засекречены) информацию о новейшей российской разработке, комплексе ПВО-ПРО С-500 и пришли к выводу, что российская система, во-первых, действительно не имеет аналогов в мире по боевым возможностям, а во-вторых, близка к серийному производству.

Фото: YouTube
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- Необходимо завершить подготовку к массовому выпуску комплексов ПВО С-500, способных поражать цели на больших высотах, - сказал президент России Владимир Путин на военном совещании в мае. Некоторые компоненты "Прометея" уже "засветились" на учениях - так в апреле всевысотный обнаружитель "Енисей" задействовали в занятиях зенитчиков на полигоне Ашулук под Астраханью. Радар с активной фазированной решеткой автоматически находит воздушные цели, определяет их принадлежность и координаты, вычленяет первоочередные цели и передает их данные на средства поражения.

Модульная архитектура - одна из главных особенностей С-500. Для работы с разными типами целей комплекс имеет специализированные радары и боеприпасы. В мае стало известно об испытаниях дальней ракеты, поразившей цель на расстоянии 480 километров - это на 80 километров больше возможностей любого другого комплекса ПВО. Эксперты предполагают, что рекорд был установлен с помощью 40H6 - дальней гиперзвуковой ракеты комплекса С-400, способной снимать с орбит спутники и перехватывать головные части баллистических ракет в ближнем космосе. Летает 40H6 со скоростью 7 Махов, максимальная быстрота доступных для перехвата целей - 15М.

Для уничтожения боевых блоков баллистических ракет предназначены и гиперзвуковые ракеты 77Н6-Н1, летаюший со скоростью 20 Махов. Они сбивают цели прямым попаданием. Против самолетов и ракет попроще "Прометей" использует набор ракет разного веса и дальности. Такой арсенал позволяет комплексу выстроить надежную эшелонированную оборону.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
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Важным достоинством С-500 является возможность сбивать стелс-цели. Как выяснилось, их отлично видят российские радары - например, длинноволновые РЛС "Воронеж-ДМ" или всевысотные обнаружители "Небо-СВУ". Поскольку и эти радары, и С-500 включены в единую сеть ПВО-ПРО страны, "Прометеи" смогут перехватывать "невидимок", даже не задействуя собственные РЛС.

- Можно с уверенностью говорить о том, что Россия создала первую в мире многоступенчатую систему ПВО-ПРО, которая надежно защищает страну от ракетных ударов, - резюмирует NI.

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