Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Одесский облсовет принял решение о досрочном сложении депутатского мандата Марии Гайдар. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

По ее данным, за прекращение полномочий Гайдар проголосовали 54 депутата, ее место в облсовете займет другой представитель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Басюк.

Напомним, 10 июня Гайдар написала заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. С июля 2015 по май 2016 года она работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, курировала социальные вопросы.

В августе 2015 года она получила украинское гражданство и отказалась от российского. В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.