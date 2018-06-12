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12.06.2018 15:48
Рубрика: В мире

Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Текст: Юрий Когалов

Одесский облсовет принял решение о досрочном сложении депутатского мандата Марии Гайдар. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

По ее данным, за прекращение полномочий Гайдар проголосовали 54 депутата, ее место в облсовете займет другой представитель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Басюк.

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Напомним, 10 июня Гайдар написала заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. С июля 2015 по май 2016 года она работала заместителем главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили, курировала социальные вопросы.

В августе 2015 года она получила украинское гражданство и отказалась от российского. В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

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