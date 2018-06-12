Овечкин опустил известного комика лицом в Кубок Стэнли

После победы в Кубке Стэнли капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин нарасхват у представителей СМИ и ведущих развлекательных программ. Минувшие вечером он с партнером по команде вратарем Брэйденом Холтби стал гостем популярного шоу комика Джимми Фэллона.

Разумеется, ведущий не обошелся без колкостей в адрес хоккеистов. В частности, он пошутил про то, как Овечкин вместе с фанатами праздновал победу в фонтане, а также про его внешний вид и фирменную беззубую улыбку.

В ответ на это спортсмены устроили Фэллона персональное "купание в фонтане". В кульминации вечера ведущий вместе с гостями должен был выпить из Кубка вместе с Овечкиным и Холтби. Шоумен сначала воспользовался соломинкой, но затем хоккеисты взяли его за ноги и окунули лицом в Кубок Стэнли.

В финале плей-офф НХЛ, напомним, "Вашингтон" в пяти матчах победил дебютанта лиги "Вегас". Этот успех стал для "столичных" первым за всю историю клуба, также этот Кубок Стэнли был первым в заокеанской карьере Овечкин и его одноклубников-россиян Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.