Премьер Македонии сообщил новое название страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна теперь будет называться Республика Северная Македония. Соответствующее соглашение было достигнуто между Скопье и Афинами.

Документ подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны, подчернул Заев.

"Больше нет БЮРМ (Бывшей югославской Республики Македония)", - сказал Заев, отметив, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО".

Ранее премьер заявлял, что спор с Грецией по вопросу наименования Македонии является единственным препятствием на пути интеграции страны в НАТО.

Конфликт вокруг названия Республики Македония длился 25 лет.