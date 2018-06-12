Пушков о саммите США-КНДР: Самое начало разрядки

Декларация встречи лидеров США и КНДР положила начало разрядке ситуации на Корейском полуострове, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Декларация, но не денуклеаризация - единственно возможный итог встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Самое начало разрядки", - написал он в Twitter.

Большего, по мнению сенатора, ожидать было нельзя.

Пушков также прокомментировал слова северокорейского лидера, который назвал итоги встречи "хорошей прелюдией к миру".

"Это точное и реалистичное определение результатов саммита", - считает парламентарий.