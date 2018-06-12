Путин призвал к деятельной любви к России

После церемонии вручения госпремий на Ивановской площади Кремля состоялся торжественный прием по случаю Дня России.

"Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества", - заявил президент.

"Для нас Россия, Родина - гораздо больше, чем место, где мы родились, где живем, - подчеркнул глава государства. - Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения".

"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ достойно, с честью преодолевал любые трудности. Основой, стержнем его единства и стойкости была, есть и будет преданность Отчизне", - убежден Владимир Путин.

Деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность включиться в решение общенациональных и повседневных задач - это гарантия незыблемости суверенитета государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов, считает президент. Россия богата умными, талантливыми, смелыми людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать невозможного, совершать открытия, создавать шедевры культуры, сказал он и еще раз поздравил лауреатов госпремии.

"Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. И в какой бы сфере ни работал каждый из нас, все мы стремимся к процветанию Отечества, к активному, прорывному развитию ради людей, ради высокого качества и уровня их жизни", - сказал глава государства и предложил тост "за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны".