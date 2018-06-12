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12.06.2018 10:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы приняли "Кронос-квартет" первыми в нестоличной России

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Концерт одного из самых известных струнных ансамблей в мире состоялся в рамках VIII Платоновского фестиваля. Kronos Quartet из Сан-Франциско подарил воронежским меломанам вечер авангардной музыки и представил образовательный ресурс для тех, кто готов ее разучивать.
Фото: Андрей Парфенов/РГ Фото: Андрей Парфенов/РГ
Фото: Андрей Парфенов/РГ

Американский квартет существует уже более 40 лет и знаменит концептуальным репертуаром: сочинения современных авторов сочетаются в нем с аранжировками фолка. Для многих композиторов и исполнителей world music проекты с "Кроносом" становятся своего рода визитной карточкой, пропуском на большую сцену.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
"Последний клоун на земле" выступил в Воронеже

Последний раз этот коллектив был в Москве 12 лет назад, а за пределами столиц в России не выступал вообще. В Воронеж его пригласили коллеги по "миссионерскому" цеху - Платоновский фестиваль уже восемь лет расширяет культурный кругозор жителей Черноземья. В программу форума включают как академическую музыку ХХ века, так и концерты популярных групп, так или иначе использующих традиции национального фольклора. К слову, несколько лет назад на Платоновском выступил мэтр мугамного пения Алим Гасымов, с которым квартет успешно сотрудничал.

Обычно "актуальная классика" и world music в Воронеже разведены. Kronos Quartet представил оба направления одновременно. Публика услышала композиции на египетский и индийский мотивы, оценила сочинения минималистов Терри Райли и Владимира Мартынова, насладилась трактовками Summertime и House of the Rising Sun. Не все воронежские слушатели смогли выдержать концерт целиком, но те, кто остался, аплодировали до тех пор, пока гости из США не исполнили еще четыре произведения.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
Опен-эйр "Музыка мира в Белом колодце" заворожил воронежцев

Первая скрипка Дэвид Харрингтон призвал коллег-музыкантов обратить внимание на новый проект "Кроноса" - 50 For Future. На сайте коллектива планируется разместить полсотни авангардных композиций, созданных авторами из разных стран и записанных квартетом. Часть уже выложена в открытый доступ вместе с информацией об особенностях создания и исполнения такой музыки. Например, можно узнать, что американка сербского происхождения Александра Вребалов сначала делает наброски акварелью, затем "переводит" их в звуки. Виртуозно владеющая китайской лютней (пипой) Wu Man, в свою очередь, предоставила для проекта ноты, записанные в старинной цифровой системе. Композиции, которые изначально создавались для национальных инструментов, на сайте можно прослушать и в оригинальном звучании.

Кстати

В рамках академической программы Платоновского фестиваля публика познакомилась с немецким виолончелистом Юлианом Штекелем. В концерте с местным симфоническим оркестром он виртуозно сыграл короткое, но дающее немало пищи для ума произведение современного композитора Анри Дютийе "Tout un monde lointain...", написанное для Мстислава Ростроповича. Другим открытием для воронежцев стала молодая оперная певица из Греции Кристина Пулицы (сопрано). Она выступает на престижных сценах мира, но в России пока не слишком хорошо известна. В Воронеже Кристина исполнила "хитовые" арии и дуэты вместе с великолепным тенором Дмитрием Корчаком, который в представлениях не нуждается.

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