В Казани показали беспилотный автобус

КамАЗ показал в Казани прототип беспилотного электрического автобуса. Ради тест-драйва на берегу реки Казанки временно развернули сеть 5G, сообщили в пресс-службе предприятия.

- Только сеть пятого поколения может обеспечить передачу необходимого объема данных с сотен установленных на беспилотнике датчиков, - рассказали представители КамАЗа.

Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения. Также доступны остановка по требованию, ручное открывание дверей, вызов помощи и зарядка гаджетов через USB-порт.

В Казани футуристических очертаний автобус катался по закрытой площадке протяженностью 650 метров со скоростью 10 километров в час. Машину назвали ШАТЛ - Широко Адаптивная Транспортная Логистика.