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Рубрика: Общественный транспорт

В Казани показали беспилотный автобус

Текст: Антон Валагин
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

КамАЗ показал в Казани прототип беспилотного электрического автобуса. Ради тест-драйва на берегу реки Казанки временно развернули сеть 5G, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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- Только сеть пятого поколения может обеспечить передачу необходимого объема данных с сотен установленных на беспилотнике датчиков, - рассказали представители КамАЗа.

Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения. Также доступны остановка по требованию, ручное открывание дверей, вызов помощи и зарядка гаджетов через USB-порт.

В Казани футуристических очертаний автобус катался по закрытой площадке протяженностью 650 метров со скоростью 10 километров в час. Машину назвали ШАТЛ - Широко Адаптивная Транспортная Логистика.

#беспилотники