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12.06.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах КЧР спасли застрявших туристов с детьми

Текст: Руслан Мельников (Черкесск)

В КЧР успешно прошла эвакуация туристов, заблокированных из-за неблагоприятных погодных условий в районе горного селения Карт Джурт.

Фото: depositphotos.com
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Спасатели эвакуировали 62 человека, из которых шесть - дети. При этом использовалась автолестница. Как уточнили в республиканском управлении МЧС, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

В спасательной операции принимали участие 41 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водой смыло переправу через реку Худес, и туристы не могли перебраться через сильный поток.

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