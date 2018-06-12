В горах КЧР спасли застрявших туристов с детьми

В КЧР успешно прошла эвакуация туристов, заблокированных из-за неблагоприятных погодных условий в районе горного селения Карт Джурт.

Спасатели эвакуировали 62 человека, из которых шесть - дети. При этом использовалась автолестница. Как уточнили в республиканском управлении МЧС, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.

В спасательной операции принимали участие 41 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водой смыло переправу через реку Худес, и туристы не могли перебраться через сильный поток.