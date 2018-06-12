В Сочи на тренировку бразильцев пришли около 5 тысяч человек
В Сочи понаблюдать за тем, как тренируется сборная Бразилии пришли посмотреть около пяти тысяч человек. Такую цифру называют организаторы мероприятия.
Напомним, в олимпийскую столицу сборная Бразилии прилетела ночью 11 июня. Самолет прибыл из Вены, где накануне вечером прошел товарищеский матч между бразильцами и австрийцами. И уже день спустя спортсмены устроили открытую тренировку. На нее пришли воспитанники четырех футбольных школ города, а также все желающие.
Не обошлось без инцидентов. В один момент на поле выскочил подросток. Он подбежал к футболисту Филиппе Коутиньо и попытался сделать с ним селфи, но парня быстро проводили обратно на трибуны сотрудники охраны.
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