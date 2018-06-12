Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
12.06.2018 16:36
Рубрика: Спорт

В Сочи на тренировку бразильцев пришли около 5 тысяч человек

Текст: Роман Кияшко
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Сочи понаблюдать за тем, как тренируется сборная Бразилии пришли посмотреть около пяти тысяч человек. Такую цифру называют организаторы мероприятия.

В Ессентуках сборную Нигерии встретили хлебом-солью и лезгинкой

Напомним, в олимпийскую столицу сборная Бразилии прилетела ночью 11 июня. Самолет прибыл из Вены, где накануне вечером прошел товарищеский матч между бразильцами и австрийцами. И уже день спустя спортсмены устроили открытую тренировку. На нее пришли воспитанники четырех футбольных школ города, а также все желающие.

Не обошлось без инцидентов. В один момент на поле выскочил подросток. Он подбежал к футболисту Филиппе Коутиньо и попытался сделать с ним селфи, но парня быстро проводили обратно на трибуны сотрудники охраны.

Новости чемпионата
Сборная Швеции прилетела в Геленджик 16:20
В Нижнем Новгороде открыли новую станцию метро "Стрелка" 16:03
Безопасность на ЧМ-2018 обеспечат российские и иностранные полицейские 13:56
Под Ярославлем состоялся исторический футбольный матч 11:35
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную 14:47

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков

Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018 11.06.2018

Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018

14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо

Роналду и Месси прилетели в Россию 09.06.2018

Роналду и Месси прилетели в Россию

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 09.06.2018

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин