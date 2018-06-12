На Северо-Западе День России отметили "Велоночью"

Несколько тысяч велосипедистов из Республики Коми и Вологодской области приняли участие в "Велоночи-2018", посвященной Дню России. Самой масштабной стала велопрогулка в Сыктывкаре, на центральные улицы города здесь выехали свыше 3300 велосипедистов.

Сыктывкар - очень велосипедный город. Хотя здесь нет ни одной велодорожки, тысячи горожан ежедневно ездят на велосипедах на работу, в магазин, на прогулку, многие на двух колесах даже добираются до дач. И "Велоночь" для сыктывкарцев - отличный повод провести время с семьей, встретиться с друзьями, познакомиться с соседями. Именно поэтому, когда идея массового заезда только зарождалась, здесь отказались от всех соревновательных моментов.

- "Велоночь" - это не гонки на скорость, а прогулка по самым красивым улицам города, возможность провести время с удовольствием, - говорит Алексей Лазарев, генеральный директор информационного агентства БНК, заместитель руководителя Ассоциации велолюбителей Республики Коми.

Именно Алексей Лазарев шесть лет назад предложил ездить в Сыктывкаре ночью на велосипеде. Первая "Велоночь" в 2013-м году собрала 520 участников, год спустя на маршрут вышло уже полторы тысячи человек. А в 2017-м в акции только в Сыктывкаре приняло участие 5412 человек.

Дата проведения "Велоночи" выбрана не случайно, в Сыктывкаре 12 июня также отмечается День города.

Ради "Велоночи" в столице Республики Коми перекрываются центральные улицы, велосипедисты едут по проезжей части. В первые годы акции колонны стартовали после 22.00, но это не позволяло присоединиться к прогулке детям и подросткам, ведь для них в это время уже действует комендантский час. Второй год подряд организатор велопрогулки информагентство БНК переносит начало заезда на 20.00, так что в колонне теперь могут проехать все желающие.

Местом сбора велосипедистов традиционно становится центральная площадь Сыктывкара - Стефановская. 12 июня здесь с самого утра работали интерактивные площадки для детей. Найти себе занятие по душе могли даже самые юные горожане: например, для трехлетних детей на площади работала секция с детскими велосипедами, где можно было не только покататься, но и познакомиться с правилами дорожного движения.

К слову, пробелы в ПДД есть даже у взрослых велосипедистов. Например, многие не спешиваются на пешеходных переходах, что может привести к серьезным авариям. Именно поэтому на "Велоночи" в отдельной зоне дежурили сотрудники ГИБДД. Они раздавали памятки с описаниями самых типичных нарушений и рассказывали велосипедистам, как вести себя, чтобы не попасть под пристальное внимание инспекторов.

По анкетам участников "Велоночи" можно изучать географию: в Сыктывкар приехали велолюбители из Краснодара, Перми, Чебоксар. Из Кургана прибыл известный путешественник Евгений Рыбин. Он вообще-то специализируется на веломногодневках по странам Юго-Восточной Азии, но уже второй год подряд на период "Велоночи" он возвращается в Россию и едет в составе колонны по улицам Сыктывкара. Сам путешественник говорит, что таким образом хочет поддержать стремительно растущее велодвижение Коми.

Из Петербурга специально на "Велоночь" прибыл десант "Российской газеты", генерального информационного партнера акции.

За три часа до заезда на Стефановской площади началась регистрация участников. Всем велосипедистам раздавали браслеты с индивидуальными номерами. Здесь тоже была своя хитрость. В принципе присоединиться к колонне участников мог любой желающий, однако мероприятие проходило под пристальным вниманием экстренных служб. Учитывая массовость заезда пришлось заранее рассчитывать, сколько машин скорой помощи должно сопровождать бригаду. Своя арифметика, построенная на количестве участников, была и у спасателей. Поэтому организаторы решили добиться того, чтобы велолюбители не ленились и регистрировались. Во-первых, все участники получали страховку от несчастного случая на период пробега. Кроме того, организаторы устроили розыгрыш призов по индивидуальным номерам на билетах. Специальные призы были предусмотрены и от "Российской газеты".

В этом году "Велоночь" в Сыктывкаре проходила под проливным дождем. Но даже это не остановило отважных велолюбителей. На заезд в столице Республики Коми зарегистрировалось свыше трех тысяч человек. Также велопрогулки прошли в крупнейших городах и поселках региона. "Велоночь" в реальном времени транслировалась в социальных сетях и на канале Youtube. Также о заезде рассказали крупнейшие СМИ.

- О "Велоночи" под проливным дождем в Сыктывкаре узнают не только петербуржцы и жители Северо-Запада, но и вся Россия от Калининграда до Дальнего Востока. И пусть вся Россия знает: нам холодно, нам мокро, но мы держимся. А все потому, что Сыктывкар - самый классный город России. Здесь драйв, здесь энергия, романтика и самые красивые белые ночи! - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

В этом году маршрут "Велоночи" был проложен через улицы Интернациональную, Бабушкина, Ленина, Пушкина, Сысольское шоссе, Морозова, Димитрова, Октябрьский проспект, Куратова. Общая протяженность трассы составила 10 километров. На всем маршруте велоколонну сопровождали сотрудники ГИБДД, МЧС и волонтеры. В этом году число добровольцев превысило 100 человек.

Транспорт участников отличался разнообразием. Подростковые велосипеды ехали рядом с байками, предназначенным для горных трасс, профессиональные модели соседствовали с велосипедами, собранными из запчастей разных марок. На трассе было замечено и несколько тарантасов. Создавать своими руками транспортные средства - это популярное увлечение в Республике Коми. Зимой "самоделкины" готовят тарантасы на санях и спускают их с горы, для чего устраивают специальный фестиваль. А летом самоходные конструкции крепят на колеса. Не все тарантасы без поломок дошли до конца маршрута, но это, как говорят их создатели, и не главное: изобрести велосипед и сделать его своими руками в век тотальной автоматизации ценно само по себе.

Девятиклассник Александр Ярухин приехал на "Велоночь" на копитрайке - гибриде велосипеда и гироскутера собственной сборки. Конструкцию школьник также разработал сам: оставил от велосипеда переднее колесо, руль, дисковые тормоза и вилку. Сам водитель находится на платформе гироскутера. Без подзарядки копитрайк может проехать до 30 километров.

А умелец из Усть-Кулома Алексей Наумик прошел трассу на электровелосипеде. В его электротрайке есть место не только для водителя, но и для одного пассажира, а также предусмотрены багажник и два бардачка. Корпус инновационного аппарата сделан из фанеры.

Независимо от типа транспорта участники проходили трассу в среднем за полчаса. Заканчивался маршрут, там же, где и начинался, на Стефановской площади. Здесь участников ждал полноценный концерт, на котором выступили самые яркие кавер-группы Сыктывкара: "Коктейль Кюри", Funky Town и "Лайм". Вел праздник известный трэвел-блогер и шоумен Константин Басков, а закончилась "Велоночь-2018" красочным фаер-шоу от театра огненных и цирковых искусств Power of Fire.

Кстати

В этом году "Велоночь" собрала свыше тысячи участников в Вологде. Акция также прошла в Ухте, Сосногорске, Усть-Куломе, Визинге, Инте, Печоре и Усинске.