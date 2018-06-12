На Урале в День России прошел фестиваль ретротехники

Более семидесяти уникальных автомобилей и мотоциклов увидели жители Свердловской области на одиннадцатом Автомобильном фестивале "Российской газеты". В выставке традиционно участвуют все желающие: вне зависимости от количества автомобилей в коллекции, социального статуса или места проживания.

Фестиваль ежегодно проводит уральский филиал "РГ" совместно с региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов и клубом "Авторетро" им. Анатолия Волкова.

Впервые праздник прошел не в Екатеринбурге, а в небольшом городе-спутнике - Верхней Пышме. Тем не менее, участники приехали из разных городов региона, а также из соседней Челябинской области. На компактной площадке зрители увидели представителей практически всех эпох автомобилестроения и всех видов наземного транспорта - от мопедов до автобусов.

Самым почтенным экспонатом автовыставки стал недавно отреставрированный "Studebaker" 1912 года из коллекции екатеринбуржца Анатолия Скоробогатых. Не удивительно, что этот автомобиль стал призером в номинации "Выбор зрителей". Многие посетители называли машину не иначе как "карета". Автомобили того времени действительно делались наподобие конных экипажей. Олдтаймер удивил всех во время конкурса фигурного вождения. Он оказался на удивление маневренным и легко справился со всеми заданиями.

Проведенный среди посетителей фестиваля опрос показал, что симпатии публики почти поровну разделились между "Studebaker" и шикарным спортивным купе небесного цвета "Plymouth Fury" 1970 года выпуска. Владелец Евгений Лобанов привез машину из Хабаровска. Говорит, что ездить на таких автомобилях - особое удовольствие. На фестивале вокруг экспоната постоянно кружили желающие сделать фото или задать вопросы.

Впрочем, практически ни один участник не остался без внимания. Даже почти современный автобус "Chevrolet V8" 1996 года выпуска был полон народа. Секрет в том, что это не просто американский дом на колесах, а еще и передвижная телестанция, которую привезла на фестиваль телекомпания "Областное телевидение".

С особым интересом гости изучали экспозицию музея автомобильной техники УГМК, посвященную 120-летию главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта. Плодами его труда являются не только несколько десятков легковых и грузовых машин, которые проектировали и собирали на автозаводах в Горьком и Миассе, но и, без преувеличения, вся отечественная конструкторская школа, которая оказала влияние на формирование конструкторских подразделений почти на всех автозаводах СССР: ЗИЛа, АЗЛК, УАЗа, МАЗа, ВАЗа и др.

Музей автомобильной техники представил на выставке четыре автомобиля, среди которых бортовой грузовик ГАЗ-51, причем не простой, а милицейский. Такой автомобиль любитель отечественного кино встречал в комедиях Леонида Гайдая "Самогонщики" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Фестиваль традиционно богат на дебюты. Здесь любители ретротехники стараются показать публике свои новые произведения: машины, только-только выехавшие из реставрационных мастерских. Так, впервые перед зрителями предстала ярко-желтая 24-я "Волга" - такси и редкий праворульный ВАЗ-21046, собранный из двух автомобилей. Восстановлением техники занимались постоянные участники фестиваля из ретромотоклуба ЗКС.

Коллекционер Игорь Шестаков презентовал "Ниву" самой редкой первой серии. Оказывается, уже настали времена, когда этот советский внедорожник стал частью истории. К счастью, есть люди, которые готовы тратить свои силы и время на сохранение автомобильных раритетов. В Екатеринбурге и Верхней Пышме за последние несколько лет появился ряд частных автомобильных музеев с богатыми коллекциями. А фестиваль "Российской газеты" продолжает приобщать к автоистории новых поклонников, как взрослых, так и совсем маленьких.