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12.06.2018 20:14
Рубрика: Экономика

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Подать претензию в Роспотребнадзор можно будет через МФЦ
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, подключающий многофункциональные центры (МФЦ) к системе защиты прав потребителей. В них откроются пункты консультации, где гражданину расскажут, как защитить свои права при потребительских спорах. А через сам МФЦ можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор на качество и безопасность товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность.

По официальным данным, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тысяч обращений от граждан. Чаще всего люди жалуются на то, что завышены коммунальные платежи, обман при заказах в интернет-магазинах, навязывание невыгодных условий по кредитам, хамство и обсчет продавцов в стационарной рознице, и, конечно, на реализацию некачественных товаров.

При этом подавляющее большинство россиян не знают, как подать жалобу, либо не имеют технических возможностей направить ее в службу. Поэтому либо просто "проглатывают" обман и обвес, либо попадают в руки посредников, которые обещают оперативное содействие в рассмотрении жалобы, но в конечном итоге выставляют приличный счет за свою активность.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Возможность подачи жалоб на безопасность (в том числе пожарную) и качество услуг и товаров через МФЦ - это простая и удобная процедура обращения, - подчеркнула в беседе с "РГ" один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. - Люди, конечно, станут чаще обращаться в Роспотребнадзор, не оставляя без внимания нарушение своих прав, особенно в вопросах безопасности. Значит, будут и меры оперативного реагирования, что увеличит возможность упреждения опасных последствий для жизни и здоровья граждан, в том числе детей".

Возможность пожаловаться на нарушение потребительских прав законодательно закреплена и сегодня. Просто закон о защите прав потребителей не обязывает МФЦ принимать такие жалобы. Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, в нескольких регионах уже есть пилотные проекты по работе МФЦ с претензиями покупателей. Например, в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Для подачи претензии нужно иметь при себе подтверждающие факт обмана документы. Если они есть, сотрудники прямо в МФЦ помогут составить претензию или иск.

В прошлом году в МФЦ оказана помощь более чем 4,5 тысячи потребителей. Судебное представительство юристы оказывают на безвозмездной основе. Да и судьи более благосклонно относятся к искам, которые рассматривают с участием Роспотребнадзора (в судах выигрывают каждое 12-е дело). Средняя сумма ущерба, подлежащая возмещению по потребительским искам, - 90 тысяч рублей.

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