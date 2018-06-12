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12.06.2018 12:38
Рубрика: В мире

Трамп: КНДР уничтожает полигоны по испытанию ракетных двигателей

Северокорейские власти уже начали уничтожать полигоны для испытания ракетных двигателей. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу.

"Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро", - рассказал американский президент журналистам.

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Трамп также заявил, что КНДР избавится от ядерного оружия как можно скорее и что страна обладает большим ядерным арсеналом.

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня на курортном острове Сентоса в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ.

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