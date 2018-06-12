Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком

Лидер КНДР Ким Чен Ын - чрезвычайно одаренный человек, который любит свою страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что у США и КНДР развивается "особая связь".

Трамп выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ.

Сообщается, что США взяли на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безлопасности в обмен на обязательство Пхеньяна по денуклеаризации.