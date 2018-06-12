Трамп: Ошибка премьер-министра Канады дорого ему обойдется

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил ошибку, которая дорого ему обойдется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя высказывание главы канадского правительства по окончании саммита G7.

"Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", - отметил, как предает ABC, Трамп. Слова Трюдо, высказавшего недовольство введением таможенных пошлин на импорт стали и алюминия в США, американский президент назвал "оскорбительными".

Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что канадцы "зарабатывают почти 100 миллиардов долларов на торговле с США". Американские производители молочных продуктов платят пошлины в размере 270 процентов за экспорт товаров в Канаду. "А потом Джастин делает вид, что оскорблен, когда его критикуют", - посетовал глава Белого дома.

Напомним, на пресс-конференции по итогам саммита G7 Трюдо назвал американские пошлины оскорбительными и заявил, что "не позволит помыкать собой". В ответ Трамп, на тот момент уже вылетевший в Сингапур для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, распорядился не подписывать итоговое коммюнике.

Незадолго до саммита G7 президент США ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза и Канады. На сталь она составляет 25 процентов, на алюминий - 10 процентов. В ответ Еврокомиссия объявила, что введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля.