Трамп заявил о сохранении санкций в отношений Пхеньяна

Несмотря на прошедший саммит и достигнутое определенное взаимопонимание США не намерены пока отменять санкции в отношении КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Ким Чен Ыном.

"В течение какого-то времени санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе. Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, их надежды будут возрождены", - заявил президент США.

Он добавил, что санкции будут сохраняться вплоть до полного и окончательного решения ядерной проблемы КНДР.

"Санкции против Северной Кореи останутся в силе до ликвидации ядерной угрозы", - отметил американский лидер.

Трамп добавил, что с нетерпением ожидает этого момента, но напомнил, что у Вашингтона есть новые варианты усиления давления на КНДР.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. По итогам саммита лидера подписали совместное заявление, в котором договорились о принципах развития двусторонних отношений, а также подтвердили приверженность КНДР денуклеаризации. США за это пообещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.