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12.06.2018 14:43
Рубрика: В мире

ВС США в Южной Корее не получали указаний прекратить военные учения

Текст: Юрий Когалов

Американские войска, дислоцированные в Южной Корее, пока не получали указаний прекратить проведение военных маневров. Об этом заявила официальный представитель американских войск в Республике Корея подполковник Дженнифер Лаветт.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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"Командование не получало новых указаний по выполнению или прекращению военных учений, включая и запланированные на эту осень маневры Ulchi Freedom Guardian", - цитирует ее ТАСС. По словам Лаветт, контингент продолжит придерживаться текущей военной концепции, пока не получит новые указания.

Напомним, ранее 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить совместные с Южной Кореей маневры. "Мы тратим огромные деньги на военные учения. Южная Корея берет на себя некоторые расходы, но только их часть… Пролет от Гуама до Южной Кореи бомбардировщиков во время военных учений стоит больших денег, мне это не нравится", - заявил Трамп. Лидер США добавил, что эта проблема требует обсуждения с Сеулом. В настоящее время в Республике Корея дислоцированы около 28,5 тысячи американских военнослужащих.

Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции по итогам встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. На саммите стороны подписали совместное заявление, в котором договорились о принципах развития двусторонних отношений, а также подтвердили приверженность КНДР денуклеаризации. США за это пообещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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