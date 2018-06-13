Актрису Азию Ардженто обвинили в доведении до самоубийства

42-летнюю актрису, певицу, режиссера-сценариста (и так далее) Азию Ардженто, дочь одного из королей жанрового кинематографа Дарио Ардженто, заподозрили в страшном.

Как пишет TMZ, женщине вменяют, что она могла стать причиной самоубийства 61-летнего шеф-повара и популярного телеведущего Энтони Бурдена. Суть: Ардженто, состоявшая с поваром в лирической связи, изменила бедняге.

А подтверждением адюльтера служит обнародованное фото, на котором актриса милуется с французским журналистом - публично с ним обнимается.

Актриса Роуз Макгоуэн, подруга Азии и, кстати, товарищ по несчастью - обеих насиловал, по их словам, Вайнштейн - выступила в защиту Ардженто, написав открытое письмо. Указывая, что фото - никакое не доказательство. И что у Азии и Энтони был очень сумрачный период, но Ардженто оказалась отважной и выбралась из черной полосы - выжила. А вот бойфренд не смог. И не нужно теперь винить во всем актрису. К тому же оба не обременяли себя каким-то клятвами и находились в т.н. свободных отношениях - "без рамок".

Тело американца Бурдена, писателя и видного шоумена, обнаружили в номере отеля в Страсбурге, где проходили съемки его сериала "Неизведанные края" (Parts Unknown), 8 июня.

Энтони Майкл Бурден родился в 1956 году в Нью-Йорке. Закончив кулинарный институт, работал шеф-поваром в ряде престижных заведений общепита. Сочинил бестселлер "О еде: строго конфиденциально" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly).

Снялся как актер и поработал на озвучке в полудюжине фильмов и сериалов, таких как "Игры на понижение", "Арчер", "Санджей и Крейг".

Ранее мы писали, что Ардженто рассказала, как именно и где ее насиловал Харви Вайнштейн. Про которого, кстати, Де Пальма, режиссер "Лица со шрамом", снимет фильм ужасов - под предварительным названием "Хищник".