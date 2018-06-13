Черчесов призвал болельщиков прийти на матч сборной России с усами
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам перед первым матчем на ЧМ-2018 - с командой Саудовской Аравии.
У Черчесова спросили, знает ли он об акции в поддержку сборной, которую запустил ведущий Первого канала Иван Ургант. Он предложил всем отращивать усы, как у главного тренера российской команды и назвал эту акцию "Усы надежды".
- Честно говоря, я как будто в другом мире живу. Не знаю, о чем вы говорите. Но могу сказать одно: все с усами на стадион! - заявил Черчесов.
Напомним, в матче-открытии ЧМ-2018 Россия сыграет с Саудовской Аравией на стадионе "Лужники". Начало матча в 18:00 (мск).
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