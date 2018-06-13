Die Antwoord сняли клип о тяжелой судьбе антропоморфного насекомого

Культовый южноафриканский проект Die Antwoord порадовал новой примечательной работой - видео на трек Alien ("Чужая"), сюжетно представляющее собой пересказ небезызвестной сказки про превращения гадкого утенка. И напоминающее клипы как Мэрилина Мэнсона, так и Милен Фармер.

В центре истории - антропоморфное (человекообразное) насекомое со жвалами наружу, которому необходимо подкрепиться. Но в закусочной, куда оно в этой целью сумрачным вечером заходит, несчастному отказывают, указав на табличку "Элиенов не обслуживаем".

В результате инсектоид вынужден поймать летучее фосфоресцентное существо, пожрать его сырым, окуклиться и совершить необходимое превращение в угрюмого подростка женского пола.

Поется в песне - от лица героини - о том, что как бы она ни старалась, все равно остается чужой на этом празднике жизни, а оттого - грустной и одинокой. Но уж лучше быть чокнутой, чем походить на "остальных людей этой планеты", которые, как ей кажется, в большинстве своем больны. И вообще "все одинаковые". Хотя ей действительно печально - очень хочется, чтобы хоть кто-нибудь с ней поиграл.

Режиссером ролика выступил многогранный фронтмен коллектива Ниндзя (Уоткин Тюдор Джонс). Йоланди Фиссер, вокалистка коллектива, - сопродюсер.

Трек входит в альбом группы Mount Ninji and da Nice Time Kid. Новая пластинка Die Antwoord обещана на этот год.

Отметим, что ранее участники коллектива сыграли главные роли в картине "Робот по имени Чаппи" своего земляка Нила Бломкампа, постановщика "Района №9".