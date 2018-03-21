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Видео: Кортни Лав - в тизере нового клипа Мэрилина Мэнсона

Новость 21.03.2018, 20:52 | Текст: Генри Достоевский

Вдова гранжа Кортни Лав снимется в клипе кибернетического шок-футуриста Мэрилина Мэнсона Tattooed in Reverse. Короткий тизер грядущего видео на одну из песен с последнего альбома Heaven Upside Down музыкант разместил в своем Twitter-аккаунте.

Скандальная блондинка в облике вульгарной медсестры выкатывает "пациента"-Мэнсона на кресле-каталке, а эпатажный наследник Элиса Купера под скрежещущие реверсивные звуки профессионально нагоняет своей ротовой полостью и перекатыванием глазных яблок гламурного страха на зрителей по ту сторону экрана.

Ранее Мэнсон разместил совместную фотографию музыкантов, фирменно пошутив на тему воссоединения.

Фото: youtube.com/ Christopher Lee Sun
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К слову, уточним, что это не первый синтез-дуэт музыкантов. В 2016-м они снялись для рекламной компании дизайнера Марка Джейкобса - вместе со Сьюзан Сарандон, Карой Делевинь, Дженезисом Пи-Орриджем, Мисси Элиот и другими, а также принимали участие в сериале "Сыны анархии".

Напомним, что недавно лидер группы Marilyn Manson попал под гильотину обвинений в сексуальных домогательствах, по иронии судьбы до этого выгнав растерзанного общественностью за аналогичную претензию басиста группы Твигги Рамиреса.

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