Видео: Кортни Лав - в тизере нового клипа Мэрилина Мэнсона

Вдова гранжа Кортни Лав снимется в клипе кибернетического шок-футуриста Мэрилина Мэнсона Tattooed in Reverse. Короткий тизер грядущего видео на одну из песен с последнего альбома Heaven Upside Down музыкант разместил в своем Twitter-аккаунте.

Скандальная блондинка в облике вульгарной медсестры выкатывает "пациента"-Мэнсона на кресле-каталке, а эпатажный наследник Элиса Купера под скрежещущие реверсивные звуки профессионально нагоняет своей ротовой полостью и перекатыванием глазных яблок гламурного страха на зрителей по ту сторону экрана.

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit...I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ — Marilyn Manson (@marilynmanson) March 21, 2018

Ранее Мэнсон разместил совместную фотографию музыкантов, фирменно пошутив на тему воссоединения.

К слову, уточним, что это не первый синтез-дуэт музыкантов. В 2016-м они снялись для рекламной компании дизайнера Марка Джейкобса - вместе со Сьюзан Сарандон, Карой Делевинь, Дженезисом Пи-Орриджем, Мисси Элиот и другими, а также принимали участие в сериале "Сыны анархии".

Напомним, что недавно лидер группы Marilyn Manson попал под гильотину обвинений в сексуальных домогательствах, по иронии судьбы до этого выгнав растерзанного общественностью за аналогичную претензию басиста группы Твигги Рамиреса.