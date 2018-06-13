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13.06.2018 16:00
Рубрика: Спорт

Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги у руля сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила имя преемника Хулена Лопетеги на посту главного тренера национальной командой Испании. На эту должность назначен 50-летний Фернандо Йерро, знаменитый в прошлом капитан мадридского "Реала".
Текст: Данила Жиляев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фернандо Йерро. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фернандо Йерро. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ранее сегодня стало известно об отставке Лопетеги - это сенсационно произошло за день до старта чемпионата мира. Руководство испанского футбола осталось недовольно тем, что он в преддверии мирового первенства заключил контракт с "Реалом", пост главного тренера которого ранее покинул Зинедин Зидан. Ожидалось, что Лопетеги приступит к работе после ЧМ-2018, однако боссы RFEF решили не ждать еще месяц.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Оправдает ли себя такой шаг, большой вопрос. Тем более, что Йерро не имеет серьезного опыта тренерской работой - недолгое время он ассистировал Карло Анчелотти в "Реале", а затем работал в скромном "Овьедо". В последнее же время он занимал должность спортивного директора RFEF. Однако в федерации, видимо, сочли, что богатый опыт выступлений Йерро на крупнейших международных турнирах поможет команде. Испанские СМИ, выражая удивление таким решением, вместе с тем, отмечают, что Йерро имеет шанс закрепиться на этом посту в случае успешного выступления "красной фурии" на чемпионате мира в России.

Пока что подробности соглашения с Фернандо неизвестны. Ожидается, что сегодня вечером в пресс-центре стадиона в Краснодаре он вместе с президентом RFEF Луисом Рубиалесом даст пресс-конференцию, на которой будут рассказаны детали. Также сегодня он должен провести первую тренировку с командой, а уже в пятницу испанцы начнут выступление на мировом первенстве в Сочи матчем с Португалией. Также на групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Марокко и Ирана. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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