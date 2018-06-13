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13.06.2018 13:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Главный тренер сборной Испании Лопетеги отправлен в отставку

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

За день до старта ЧМ-2018 сенсационно отправлен в отставку главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом на срочно созванной днем в среду в Краснодаре пресс-конференции заявил президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес.

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Скандал вокруг наставника сборной Испании, которая сейчас тренируется в столице Кубани, разразился накануне, когда стало известно, что после ЧМ Хулен Лопетеги разорвет контракт с федерацией, покинет сборную и займет ставший вакантным после ухода Зинедина Зидана пост главного тренера мадридского "Реала".

По словам Луис Рубиалеса, члены федерации почувствовали "себя обманутыми", так как подобные вещи нельзя предпринимать за два-три дня до такого важного для всех события, как чемпионат мира. Президент признался, что это решение будет в Испании многими встречено неоднозначно, но в нынешней ситуации они вынуждены поступать таким образом. При этом Рубиалес поблагодарил Лопетеги за плодотворную работу на посту главного тренера национальной команды.

Как известно, сборная Испании свой первый матч на турнире проведет в пятницу, 15 июня, в Сочи. Ее соперником станет сборная Португалии.

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