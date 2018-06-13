Новости

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено 18:25
На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении 18:23
Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе 18:18
В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест 18:10
В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2" 18:07
Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа 18:00
Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток 17:55
Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам 17:49
"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018 17:40
В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода 17:35
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 17:22
Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 17:20
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины 17:13
Американцам рассказали, как не забывать ребенка в машине 17:10
Электроснабжение Крыма частично восстановлено 17:08
Президент переназначил своих полпредов в Совете Федерации, Госдуме и КС 17:05
В Минкомсвязи рассказали об отмене роуминга в Союзном государстве 17:00
Владимир Путин назначил советников президента 16:55
Названы сто лучших мультфильмов "всех времен и народов" 16:50
В Петербург из Китая прибыли 300 автобусов для болельщиков ЧМ-2018 16:38
Белоусова и Суркова переназначили помощниками президента 16:35
Антон Вайно назначен главой администрации президента РФ 16:27
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля 16:25
Валерий Гергиев выразил поддержку сборной России на ЧМ-2018 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 18:00
Рубрика: Культура

Дуэт в Альпах

Мартин Энгстрём и Валерий Гергиев представили в "Российской газете" программу ХXV музыкального фестиваля в Вербье
Текст: Ирина Муравьева
Фото: Аркадий Колыбалов
Видео: Александр Шансков
Свой 25-летний юбилей знаменитый международный музыкальный фестиваль в Вербье (Verbier Festival), основанный Мартином Энгстрёмом, отметит с новым музыкальным руководителем оркестра фестиваля Валерием Гергиевым. Это одна из причин, по которой Мартин Энгстрём решил презентовать юбилейную программу фестиваля в Москве.

С Валерием Гергиевым руководителя Verbier Festival связывает не только сотрудничество на самом фестивале (российский маэстро выступал в Вербье неоднократно), но и совместная работа на конкурсах Чайковского, где г-н Энгстрём уже дважды входил в состав жюри номинации пианистов. И его личная премия лауреатам состояла в приглашении молодых музыкантов выступить на фестивале в Вербье. Так, среди участников нынешней юбилейной программы в фестивальном Salle des Сombins - пианисты Даниил Трифонов, Джордж Ли, Люка Дебарг. Как и все предыдущие сезоны, Verbier Festival соберет в швейцарском горном местечке топ мировых звезд исполнительского искусства: в его афише - Марта Аргерих, Григорий Соколов, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Миша Майский, Максим Венгеров, Леонидас Кавакос, Вадим Репин, Юрий Башмет и другие. Валерий Гергиев проведет в юбилейном сезоне 12 репетиций с фестивальным оркестром и выступит на концерте-открытии 19 июля и 26 июля с концертным исполнением оперы "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа (с участием солистов и хора Мариинского театра).

Фестиваль в Вербье всегда находился под большим влиянием российских музыкантов
Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
Летний вечер в Вене с Нетребко и Гергиевым собрал рекордную аудиторию

Как заметил Мартин Энгстрём": "Фестиваль в Вербье всегда находился под большим влиянием российских музыкантов. Еще в далеком 1994 году на первом нашем фестивале выступали Максим Венгеров, Евгений Кисин, Юрий Темирканов, Юрий Башмет. С тех пор Кисин выступал на нашей сцене 22 раза, Родион Щедрин - 15 раз, Башмет - 17 раз. Я очень горжусь таким списком величайших артистов". Еще одной важной причиной презентовать Verbier Festival для российской аудитории стала для г-на Энгстрёма возможность таким образом привлечь больше молодых талантов из России для участия в образовательной программе фестиваля, которая открыта и для солистов, и для участников фестивального оркестра. Надо заметить, что фестиваль на сегодняшний день имеет уже три собственных оркестра - Фестивальный симфонический, Камерный и Юношеский. И каждый год, по словам Энгстрёма, фестиваль устраивает прослушивания и для молодых российских музыкантов в Санкт-Петербурге и Москве, отбирая их для участия в оркестре и образовательной программе. Фестивальный оркестр Вербье, которым с этого сезона будет руководить Валерий Гергиев, - коллектив почти в сто музыкантов в возрасте 18-29 лет, приезжающих из десятков стран мира. Как отметил Энгстрём, в этом году у этих музыкантов будет уникальная возможность учиться у маэстро Гергиева, поскольку "маэстро обладает даром коммуникации с молодежью". Через летнюю Академию в Вербье, мастер-классы знаменитых музыкантов, репетиции, ансамблевое музицирование каждый год проходят более трехсот молодых исполнителей. И это одно из самых главных достоинств фестиваля в Вербье. В свою очередь, Валерий Гергиев заметил: "Что меня особенно привлекает в сотрудничестве с фестивалем Вербье и моей будущей работе, это постоянное обновление, участие молодых музыкантов в программе фестиваля. И рядом с ними постоянно находятся выдающиеся музыканты нашего времени. Здесь молодежь за два часа до своего вечернего концерта может забежать в церковь и услышать Григория Соколова, играющего сонату Бетховена. Я и сам забегаю, кстати". По словам Гергиева, "главное, что позволяет фестивалю Вербье опережать аналогичные фестивали, - это то, что сегодня почти нет музыкантов, которые, если им позвонят с приглашением от Вербье, скажут: "Нет". Вербье сумел активно развить главный принцип фестивальной жизни: сегодня выступает мэтр, а завтра - почти студент. Мне кажется, это самый сегодня инновационный музыкальный проект".

От "РГ"

В этот же день Валерий Гергиев выступит на Красной площади в гала-концерте в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Гергиев: Филармония в "Зарядье" будет улучшенной моделью "Мариинки-3"

Валерий Гергиев:

- Очень надеюсь, что наша команда себя проявит предельно мужественно и отважно. Надеюсь, что не будет драм. Потому что мы уже потеряли несколько ключевых игроков. Я также считаю, что мне удастся побывать хотя бы на 3-4 матчах и, может быть, не только в Петербурге. Очень хочется, чтобы все говорили об этом крупнейшем спортивном форуме как о празднике для всей планеты, блестяще организованном в России. В Сочи мы имели дело с блестящей организацией. В Сочи потребовались громадные усилия для того чтобы провести Олимпиаду. Здесь мы получаем очень мощно развитую инфраструктуру на десятилетия вперед. Мы все обязательно будем болеть за нашу команду. Я верю в то, что они покажут себя смелыми, дерзкими и отважными, и они обязаны пробиться в следующую стадию соревнований, обязаны бороться. За ними - целая страна.

Главное сегодня

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей