Свой 25-летний юбилей знаменитый международный музыкальный фестиваль в Вербье (Verbier Festival), основанный Мартином Энгстрёмом, отметит с новым музыкальным руководителем оркестра фестиваля Валерием Гергиевым. Это одна из причин, по которой Мартин Энгстрём решил презентовать юбилейную программу фестиваля в Москве.

С Валерием Гергиевым руководителя Verbier Festival связывает не только сотрудничество на самом фестивале (российский маэстро выступал в Вербье неоднократно), но и совместная работа на конкурсах Чайковского, где г-н Энгстрём уже дважды входил в состав жюри номинации пианистов. И его личная премия лауреатам состояла в приглашении молодых музыкантов выступить на фестивале в Вербье. Так, среди участников нынешней юбилейной программы в фестивальном Salle des Сombins - пианисты Даниил Трифонов, Джордж Ли, Люка Дебарг. Как и все предыдущие сезоны, Verbier Festival соберет в швейцарском горном местечке топ мировых звезд исполнительского искусства: в его афише - Марта Аргерих, Григорий Соколов, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Миша Майский, Максим Венгеров, Леонидас Кавакос, Вадим Репин, Юрий Башмет и другие. Валерий Гергиев проведет в юбилейном сезоне 12 репетиций с фестивальным оркестром и выступит на концерте-открытии 19 июля и 26 июля с концертным исполнением оперы "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа (с участием солистов и хора Мариинского театра).

Фестиваль в Вербье всегда находился под большим влиянием российских музыкантов

Как заметил Мартин Энгстрём": "Фестиваль в Вербье всегда находился под большим влиянием российских музыкантов. Еще в далеком 1994 году на первом нашем фестивале выступали Максим Венгеров, Евгений Кисин, Юрий Темирканов, Юрий Башмет. С тех пор Кисин выступал на нашей сцене 22 раза, Родион Щедрин - 15 раз, Башмет - 17 раз. Я очень горжусь таким списком величайших артистов". Еще одной важной причиной презентовать Verbier Festival для российской аудитории стала для г-на Энгстрёма возможность таким образом привлечь больше молодых талантов из России для участия в образовательной программе фестиваля, которая открыта и для солистов, и для участников фестивального оркестра. Надо заметить, что фестиваль на сегодняшний день имеет уже три собственных оркестра - Фестивальный симфонический, Камерный и Юношеский. И каждый год, по словам Энгстрёма, фестиваль устраивает прослушивания и для молодых российских музыкантов в Санкт-Петербурге и Москве, отбирая их для участия в оркестре и образовательной программе. Фестивальный оркестр Вербье, которым с этого сезона будет руководить Валерий Гергиев, - коллектив почти в сто музыкантов в возрасте 18-29 лет, приезжающих из десятков стран мира. Как отметил Энгстрём, в этом году у этих музыкантов будет уникальная возможность учиться у маэстро Гергиева, поскольку "маэстро обладает даром коммуникации с молодежью". Через летнюю Академию в Вербье, мастер-классы знаменитых музыкантов, репетиции, ансамблевое музицирование каждый год проходят более трехсот молодых исполнителей. И это одно из самых главных достоинств фестиваля в Вербье. В свою очередь, Валерий Гергиев заметил: "Что меня особенно привлекает в сотрудничестве с фестивалем Вербье и моей будущей работе, это постоянное обновление, участие молодых музыкантов в программе фестиваля. И рядом с ними постоянно находятся выдающиеся музыканты нашего времени. Здесь молодежь за два часа до своего вечернего концерта может забежать в церковь и услышать Григория Соколова, играющего сонату Бетховена. Я и сам забегаю, кстати". По словам Гергиева, "главное, что позволяет фестивалю Вербье опережать аналогичные фестивали, - это то, что сегодня почти нет музыкантов, которые, если им позвонят с приглашением от Вербье, скажут: "Нет". Вербье сумел активно развить главный принцип фестивальной жизни: сегодня выступает мэтр, а завтра - почти студент. Мне кажется, это самый сегодня инновационный музыкальный проект".

От "РГ"

В этот же день Валерий Гергиев выступит на Красной площади в гала-концерте в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Валерий Гергиев:

- Очень надеюсь, что наша команда себя проявит предельно мужественно и отважно. Надеюсь, что не будет драм. Потому что мы уже потеряли несколько ключевых игроков. Я также считаю, что мне удастся побывать хотя бы на 3-4 матчах и, может быть, не только в Петербурге. Очень хочется, чтобы все говорили об этом крупнейшем спортивном форуме как о празднике для всей планеты, блестяще организованном в России. В Сочи мы имели дело с блестящей организацией. В Сочи потребовались громадные усилия для того чтобы провести Олимпиаду. Здесь мы получаем очень мощно развитую инфраструктуру на десятилетия вперед. Мы все обязательно будем болеть за нашу команду. Я верю в то, что они покажут себя смелыми, дерзкими и отважными, и они обязаны пробиться в следующую стадию соревнований, обязаны бороться. За ними - целая страна.