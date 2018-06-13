Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций

Ford объявил о пересмотре локального набора комплектаций Focus третьего поколения. Теперь модель можно купить в версиях Trend и Special Edition.

Первая комплектация является промежуточной между Special Edition и базовой Ambiente, со 105-сильным двигателем мощностью 1,6 литра, агрегатированным с МКПП или АКПП, кондиционером и набором базового оборудования. За Trend надо будет отдать минимум 902 000 рублей.

Версия Focus Special Edition укомплектована 125-сильным мотором объемом 1,6 литра. В нее вошли "мультимедийка" SYNC, обогрев передних кресел, задние электростеклоподъемники и противотуманки. Отличительной особенностью стали хромированная радиаторная решетка от топовой версии Titanium, а также светодиодные дневные ходовые огни. Хэтчбек с "механикой" стоит от 958 тысяч рублей, с "роботом" - от 998 тысяч рублей. Седаны дороже на 10 тысяч, а универсалы - на 20 тысяч рублей.

По итогам пяти месяцев 2018 года российские дилеры Ford реализовали 21360 автомобилей, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В результате компания заняла десятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

В начале апреля Ford представил совершенно новый Focus. Автомобиль поставили на новую платформу, он прибавил в размерах, обзавелся рядом премиальных "фишек", сменил "робота" на "автомат" и стал визуально изящнее.

Когда новое поколение популярной модели появится у нас - информации нет. По данным СМИ, это произойдет не раньше 2019 года.