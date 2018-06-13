Гергиев: Филармония в "Зарядье" будет улучшенной моделью "Мариинки-3"

Филармония в "Зарядье" будет улучшенной моделью "Мариинки-3". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в "Российской газете" художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Отвечая на вопрос, когда будет сдана в эксплуатацию филармония в московском парке "Зарядье", и какой он ее видит, Валерий Гергиев рассказал:

- По просьбе Сергея Семеновича Собянина с первых дней я полностью взял на себя разработку концепции акустики зала в этой филармонии. И уже могу сказать, что если сравнивать его с Мариинкой-3, а это по акустике сегодня лучший зал в мире, то Москва получит в "Зарядье" усовершенствованный вариант "Мариинки-3".

Подчеркнув, что он не хочет подвергать сомнению достоинства оснащения своего театра в Санкт-Петербурге, Гергиев объяснил: "Время, в течение которого создается новая филармония, помогает Москве получить не просто чудесную акустику, но еще зал, способный трансформироваться в первоклассный театр".

Великолепные технические возможности по мнению Валерия Гергиева должны сыграть на то, что буквально в течение первых четырех месяцев новую филармонию должен полюбить, как минимум, каждый пятый московский ребенок.

В ответ на вопрос, когда же новый зал в самом молодом парке столицы под стенами Кремля откроется, гость "РГ" сказал : "Пусть об этом скажет Сергей Семенович Собянин". В планах же московских властей, напомним, принять в новой филармонии Московский урбанистический форум, который состоится в российской столице с 17 по 22 июля. Об этом сообщил недавно на "Деловом завтраке" в "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Она рассказал: "Одной его площадок этого форума должна стать филармония, строительство которой мы завершаем. У нее очень интересная архитектура - обычное здание со стороны Китайгородской стены, с другой стороны интегрировано в холм, на котором расположена открытая концертная площадка под Стеклянной корой. В ближайшее время мы планируем завершить работы".