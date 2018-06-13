Гергиев: В фестивале Вербье особенно привлекает идея обновления

Исполнительный директор музыкального фестиваля в Вербье Мартин Энгстрём и дирижер Валерий Гергиев представили Международный музыкальный фестиваль в Вербье, который в этом году отметит 25-летие. Презентация прошла в пресс-центре "Российской газеты".

Мартин Энгстрём заметил, что решил провести пресс-конференцию в Москве по нескольким причинам. Первая - и основная - заключается в том, что сам фестиваль родился и развивается под сильным влиянием русских музыкантов. "В первый год существования фестиваля на его площадке выступили такие именитые музыканты, как Максим Венгеров, Евгений Кисин, Юрий Темирканов, Юрий Башмет. Я очень горжусь таким списком приглашенных артистов", - подчеркнул Энгстрём. Он также отметил важность этого музыкального мероприятия, открывающего новые горизонты для юных дарований со всего мира. "Для молодых музыкантов это невероятная возможность обменяться опытом. Одно только название Вербье уже стало синонимом словам "качество и карьерный рост", - рассказал Мартин Энгстрём.

Еще одним поводом для пресс-конференции стало назначение Валерия Гергиева на пост руководителя оркестра Международного музыкального фестиваля. По словам Мартина, у маэстро особый талант работать с молодежью, а наблюдать за его работой - уже лучший мастер-класс для молодых музыкантов.

"Продвижение шедевров музыкального искусства - очень благородная задача, - сказал Гергиев. - В фестивале Вербье меня особенно привлекает идея обновления: рядом с молодыми артистами выступают лучшие музыканты нашего времени. Он подхватил лучшие традиции других значимых музыкальных фестивалей - как, например, в Шлезвиг-Гольштейне или Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро. Это, пожалуй, самый инновационный проект".

Справка "РГ"

Международный музыкальный фестиваль в Вербье пройдет с 19 июня по 5 августа 2018 года. За 18 дней состоится 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов современности из разных стран мира и более чем 270 молодых дарований. Фестиваль представляет публике широкую и разнообразную программу, интересную как тонким ценителям музыки, так и неискушенным слушателям. Среди участников Verbier Festival в этом году: Марта Аргерих, Сергей Бабаян, Юрий Башмет, Аманда Форсайт, Вильде Франг, Мартин Фрост, Валерий Гергиев, Илья Грингольц, Леонидас Кавакос, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Андраш Шифф, Екатерина Семенчук, Татьяна Сержан, Григорий Соколов, Даниил Трифонов, Максим Венгеров, хор Мариинского театра и другие.