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13.06.2018 13:41
Рубрика: Спорт

Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ

За день до старта чемпионата мира по футболу испанская сборная осталась без главного тренера. Со своего поста уволен Хулен Лопетеги.
Текст: Артур Нанян
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Об уходе специалиста на пресс-конференции объявил президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Он пожелал Лопетеги удачи в дальнейшем. Вчера мадридский "Реал" объявил о том, что со следующего сезона команду будет тренировать как раз Лопетеги.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Сразу после появления этой новости в стане испанской сборной состоялось собрание. По информации издания Marca, игроки высказались за то, чтобы тренер остался на время чемпионата мира. Против этого решения выступил Рубиалес. Ему не понравилось, что во время подготовки "красной фурии" к ЧМ-2018 Лопетеги подписал контракт с "Реалом".

Между тем уже послезавтра Испания проведет первый матч на турнире. В соперниках у команды будет Португалия с Криштиану Роналду. Успеет ли федерация футбола Испании за сутки найти нового тренера - большой вопрос. По неофициальной информации, на вакантный пост претендуют Луис Энрике а также бывший рулевой "Малаги" Мичел.

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