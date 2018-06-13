Инфантино поборется за пост главы ФИФА на следующих выборах

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен участвовать в следующих выборах главы организации, которые состоятся в 2019 году. Об этом он сообщил на конгрессе ФИФА в Москве.

"Объявляю всем, кто голосовал за меня в прошлый раз: я выдвину свою кандидатуру на выборах президента ФИФА, которые пройдут в Париже 5 июня следующего года, - заявил Инфантино. - Для меня лидерство - это способность прислушиваться, ко всем вам. И у лидера должно быть видение - оно у ФИФА есть. Мы бросим все силы на формирование будущего нашего футбола. И лиги, и клубы, и игроки будут работать вместе".

Конгресс ФИФА прошел в Москве за день до старта чемпионата мира-2018. На заседании конгресса также состоялось голосование о месте проведения ЧМ-2026 - впервые в истории мировое первенство пройдет в трех странах: наибольшее количество голосов получила объединенная заявка Мексики, Канады и США.

ЧМ-2018 стартует в Москве 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, который состоится в "Лужниках" и начнется в 18:00 мск. Турнир продлится до 15 июля, игры ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах нашей страны.