Вначале играет команда волонтеров с командой РТРС - организации, которая отвечает за всю техническую сторону телевещания в стране. А затем забивает гол сам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Ему аплодирует прославленный игрок Ринат Дасаев - у него день рождения. И отмечает он его, конечно же, здесь, на поле.

Генеральный директор РТРС Алексей Романченко в присутствии футболистов любителей и высоких гостей вручает в подарок Дасаеву телевизор последней модели, который "показывает картинку" в технологии 4К. На подарочной коробке написано "От Москвы до Гималаев лучше всех Ринат Дасаев". Прославленный голкипер принимает поздравления от заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова, главы Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, заместителя министра цифрового развития , связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Алексея Волина.

Все они собрались в Останкино с еще одной высокой миссией - запустить к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 архитектурно-художественную подсветку телебашен во всех 11 городах-организаторах. Исторически башни были освещены только в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Екатеринбурге. В остальных городах художественная иллюминация создана специально к Чемпионату мира по футболу.

Попасть в святая святых, электронное сердце телевещания страны, очень сложно - специально охраняемый объект. Не каждый, кто работает на телевидении, бывал в этой зоне Останкино. Но, благодаря Чемпионату мира по футболу двери для гостей и представителей сми ненадолго открыли. Центр управления сетью цифрового эфирного вещания - как центр управления полетов для космонавтов. Это комплекс систем оперативного управления сетью цифрового эфирного телевидения, который позволяет удаленно мониторить работу всех объектов сети цифрового эфирного телевидения и оперативно отслеживать качество транслируемого сигнала первого и второго мультиплексов в реальном времени.

Кроме того, гостям показали и Федеральный центр формирования мультиплексов и организации их трансляции в каждом регионе нашей большой страны. В Останкино, именно в Центре управления телевизионной сетью, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и Генеральный директор РТРС Алексей Романченко нажали на особенную кнопку, которая тут же засветилась светом "голубого экрана".

Так была дана команда на включение подсветки телебашен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Сочи. Аналогия просматривается четко: 11 башен - футбольная команда, "цифровая" сборная России. Капитан - Останкинская башня. И самый важный смысл состоявшейся акции - в том, что именно этот Чемпионат мира полностью соответствует девизу: "Смотри футбол "в цифре".

Такого качество телевещания, какое будет во время этого футбольного праздника, наша страна еще не видела. Каждая из телебашен является основным объектом сети цифрового эфирного телевещания в своем субъекте и обеспечивает трансляцию телепередач в цифровом качестве.

Стоит напомнить, что уже с января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. Именно РТРС создает сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания с охватом более 98% населения, включающая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала. На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание - самый масштабный в мире. На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более 4 телеканалов, а около 25% населения - только 1-2 телеканала. С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Прямая речь

Алексей Романченко, генеральный директор РТРС:

К Чемпионату мира была проведена значительная модернизация и спортивной инфраструктуры, и городской: города стали ярче, свежее, приветливее. Мы тоже постарались внести свой скромный вклад в подготовку и проведение чемпионата, и потому оснастили телебашни в 11 городах современной динамичной архитектурно-художественной подсветкой.

Но главное - наше предприятие РТРС практически завершило строительство инфраструктуры цифрового наземного телевещания. А это значит, что впервые все зрители нашей страны смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком. Вот эта подсветка дает совершенно четкий сигнал: смотри футбол в "цифре".

Дмитрий Сенников, футболист:

Показывать футбол в цифре - правильное решение, все-таки технологии идут вперед. Цифровое телевидение - это, прежде всего, знак качества. Оно улучшается, и все больше телезрителей будут у экранов. Потому что, когда смотришь по цифровому ТВ, то ощущение, что находишься внутри происходящего действия.

Я люблю смотреть футбол по ТВ - много повторов, очень хорошо снимают и можно посмотреть любой момент несколько раз, потому что когда находишься на стадионе - такой возможности нет. Когда близко камера снимает, видны и выражения лиц и нарушения которые происходят время от времени - их можно еще раз рассмотреть. А это важно.

Ринат Дасаев, футболист:

В день рождения у меня вдвойне прекрасное состояние и волнение души - все таки завтра Чемпионат мира. И сегодняшний день: предматчевое ощущение очень волнительное. И знаю, что уже в первом матче с Саудовской Аравией наши выиграют. От чемпионата хотелось бы ждать красивой игры от всех, но это вряд ли получится, потому что футбол уже стал силовой. И выигрывают тактические и силовые команды.