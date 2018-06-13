Ким Чен Ын: США и КНДР прекратят враждебные военные действия

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон и Пхеньян должны прекратить враждебные военные действия, и президент США Дональд Трамп с этим согласился. Соответствующее сообщение распространило северокорейское агентство ЦТАК.

Напомним, вчера, 12 мая, в Сингапуре состоялась встреча Ким Чен Ына и Трампа. По итогам саммита было подписано соглашение. Официально содержание не разглашается, однако в процессе подписания американский президент продемонстрировал журналистам этот документ. Этого хватило, чтобы рассмотреть, что там написано. В частности, как передает ТАСС, лидеры взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. Укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова, отмечается в документе.

По данным ЦТАК, "уважаемый высший руководитель сказал, что для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо принять смелое решение прекратить раздражающие друг друга враждебные военные действия". В свою очередь американский президент "выразил понимание на этот счет и заявил о намерении прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией".