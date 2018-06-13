Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу
По приглашению президента России Владимира Путина белорусский лидер Александр Лукашенко планирует 14 июня посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники". Эту информацию БЕЛТА подтвердила сегодня его пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что по случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия.
Как известно, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира
"РГ" составила подробный путеводитель по 11 городам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Где разместиться, на чем передвигаться и куда пойти поесть - ответы на эти вопросы в нашем материале
Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу
Россия в срок подготовилась к чемпионату мира-2018. Упреков со стороны ФИФА не звучало, даже президент организации Джанни Инфантино убежден, что турнир пройдет на высоком уровне и будет одним из лучших
Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018
На групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в группе A, где встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. За день до старта мундиаля "РГ" знакомит читателей с соперниками нашей команды