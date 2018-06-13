Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу

По приглашению президента России Владимира Путина белорусский лидер Александр Лукашенко планирует 14 июня посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники". Эту информацию БЕЛТА подтвердила сегодня его пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что по случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия.

Как известно, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.