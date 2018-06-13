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13.06.2018 22:15
Рубрика: Спорт

Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу

Текст: Юрий Сизов
Фото: Николай Петров/РИА Новости Фото: Николай Петров/РИА Новости
Фото: Николай Петров/РИА Новости

По приглашению президента России Владимира Путина белорусский лидер Александр Лукашенко планирует 14 июня посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники". Эту информацию БЕЛТА подтвердила сегодня его пресс-секретарь.

Фото: РИА Новости
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Ранее сообщалось, что по случаю чемпионата мира по футболу в столицу России прибудет ряд зарубежных лидеров, которые будут присутствовать на церемонии открытия.

Как известно, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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