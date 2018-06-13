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13.06.2018 19:32
Рубрика: Власть

Игра с пользой

Владимир Путин встретился с лидерами, приехавшими на ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин 14 июня примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе "Лужники". Грандиозное событие посетят немало иностранных лидеров. С некоторыми из гостей мундиаля российский лидер встретился в Кремле в преддверии открытия.
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин пожелал провести время в России с интересом и пользой. "С интересом - потому что игра красивая, а с пользой - потому что прибывают много коллег из разных стран, и есть возможность поговорить со всеми", - пояснил он. В том числе гостями чемпионата будут коллеги по СНГ, с которыми можно обменяться информацией по текущим делам, заметил президент РФ.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018

"Это главное спортивное событие мира, и я уверен, что оно пройдет успешно, все гости будут довольны", - поделился мнением Алиев.

Двусторонние отношения Путин предложил обсудить подробнее 30 августа - в ходе визита главы Азербайджана в Россию. Вкратце он отметил хорошие темпы роста товарооборота и стабильность "политической составляющей" отношений.

Президент Руанды Поль Кагаме, который тоже прибыл на открытие, впервые посетил современную Россию и впервые же встретился с Путиным. Он сообщил, что настроен от имени своей страны на развитие отношений и поблагодарил за помощь в развитии экономики своей страны. Российский лидер предложил обсудить вопросы развития сотрудничества, а также пожелал гостю насладиться чемпионатом.

Президент Боливии Эво Моралес тоже рад разделить с Россией праздник спорта. "У нас очень много совпадений", - заметил он. Говоря об экономике, он выразил намерение от имени страны "сотрудничать в рамках Евразийского экономического союза".

На открытие турнира Кремль ожидает лидеров многих стран мира

Путин назвал Боливию одним из важных для России партнеров в Латинской Америке. Он заявил, что считает возможным расширить взаимодействие в военно-технической сфере и в добыче газа ("Газпром" работает на двух месторождениях в Боливии).

Владимир Путин принял в Кремле также и председателя Совета министров Ливанской Республики Саада Харири. Обсуждались, в частности, пути активизации экономического взаимодействия двух стран. В прошлом году сложился позитивный тренд в двустороннем товарообороте, рост составил 17 с лишним процентов.

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости
Путин будет рад видеть Трампа гостем ЧМ-2018

"Нам нужно обязательно сохранить эту тенденцию. В первом квартале у нас тревожные сигналы пошли, нам нужно не допустить падения той тенденции, которая сложилась за прошлый год", - сказал Владимир Путин. "Нужно активизировать работу межправкомиссии (МПК) обязательно. У нас МПК работала до сих пор успешно и большое количество компаний с обеих сторон проявляют интерес к сотрудничеству. Есть хорошие наработки по разным отраслям", - сказал подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин и Саад Харири обсудили ситуацию в регионе.

На открытие турнира Кремль также ожидает лидеров следующих стран: Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать с целью посещения матчей своих команд. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп является для Кремля желанным гостем на мундиале, как и лидеры других государств.

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