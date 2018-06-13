Путин начал серию встреч с лидерами, приехавшими на ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин провел первую из серии встреч с лидерами зарубежных стран, прибывшими на открытие чемпионата мира по футболу. Так, в среду в Кремле состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Начиная встречу, российский лидер пожелал гостю провести время в России с интересом и пользой.
"С интересом - потому что игра красивая, а с пользой - потому что прибывают много коллег из разных стран, и есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться", - пояснил он. В том числе, гостями чемпионата будут коллеги по СНГ, с которыми можно обменяться информацией по текущим делам, заметил президент РФ.
"Что касается наших двусторонних отношений, то мы основательно обсудим и позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию. Но до этого времени наши коллеги будут готовить ваш визит в Россию", - сказал Путин.
Вкратце он отметил хорошие темпы роста товарооборота и стабильность "политической составляющей" отношений.
Алиев, в свою очередь, поздравил президента РФ с Днем России, а также с успешным завершением подготовки к ЧМ. "Это главное спортивное событие мира, и я уверен, что оно пройдет успешно, все гости будут довольны", - поделился он мнением.
Кроме того, он поблагодарил за приглашение посетить Россию в конце августа. РФ и Азербайджан - "надежные друзья и стратегические партнеры", сказал Алиев, напомнив о планах расширения экономического сотрудничества.
На сегодняшний день также запланированы переговоры Путина президентом Руанды Полем Кагане, с президентом Боливии Эво Моралесом, с премьер-министром Ливана Саадом Харири, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
На открытие чемпионата Кремль также ожидает лидеров Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Об этом заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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