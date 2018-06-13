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13.06.2018 15:18
Рубрика: Власть

МИД РФ: Обвинения США в адрес "Совфрахта" - политическое безрассудство

Текст: Константин Волков
МИД РФ 13 июня прокомментировал обвинения в адрес российской компании "Совфрахт", выдвинутые Вашингтоном из-за поставок в Сирию авиационного топлива. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что таким поступком США вновь "продемонстрировали политическое безрассудство".

"Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал "Совфрахт", предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле, - говорится в заявлении МИД РФ. - Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, - не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов".

Фото: Ольга Балашова/Управление пресс-службы и информации Минобороны России
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Напомним, 12 июня Минюст США заявило, что пятеро российских граждан, сотрудников компании и трое сирийцев обвиняются в том, что поставляли в Сирию авиатопливо в нарушение американских санкций, введенных против Дамаска. В частности, американская сторона обвиняет их в "сговоре с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии", а также в осуществлении денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения Минфина США. При этом Минюст США признал, что выдвинутые обвинения еще предстоит доказать в суде. Если же вина подозреваемых будет доказана, то им может грозить до 25 лет тюремного заключения и крупный денежный штраф.

"Новый антироссийский выпад - очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали "Аль-Каиду" (запрещенную в РФ, - прим. "РГ"), никак не хотят учить уроки истории и опять ищут врага не там, где он есть на самом деле. Неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла", - сказано в документе, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Между тем в самом "Совфрахте" рассчитывают, что обвинения будут сняты.

"Компания планирует представить аргументы, свидетельствующие о том, что действия сотрудников и компании не нарушают международное право, решения международных организаций системы ООН. В конечном счете рассчитываем, что обвинения будут сняты", - цитирует РИА-Новости слова представителя "Совфрахта".

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