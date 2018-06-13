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13.06.2018 15:36
Рубрика: Экономика

Минфин внес законопроект о создании нового инфраструктурного фонда

Текст: Галина Мисливская
Фото: Сергей Орлов
Приток частного капитала в транспортную инфраструктуру увеличивается

Законопроект о создании нового фонда для инфраструктурных инвестиций разработан Министерством финансов и внесен в правительство, сообщил в среду на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам статс-секретарь, замминистра финансов Юрий Зубарев.

"Проект у нас внесен. На площадке правительства сейчас он будет дорабатываться", - цитирует его заявление ТАСС. Предполагается, что фонд будет называться "Фонд развития инфраструктуры". Он будет наполняться за счет внутренних заимствований.

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"Источники формирования фонда планируются за счет внутренних заимствований, в том числе и за счет заимствований у населения, - пояснил Зубарев. - Это тоже внутренние заимствования, мы здесь не делаем разницы".

О решении правительства создать специальный инвестиционный фонд, через который планируется вложить в инфраструктуру за шесть лет порядка 3% ВВП (примерно 3 триллиона рублей), сообщил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, фонд станет одним из факторов более высоких темпов роста экономики.

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