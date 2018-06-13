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13.06.2018 19:50
Рубрика: В мире

Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Текст: Константин Волков

Депутаты входящей в коалиционное правительство Норвегии Партии прогресса выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По мнению депутатов, Трамп достоин этой награды за усилия по мирному урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

По словам одного из авторов идеи, экс-министра юстиции Норвегии Пера-Вилли Амундсена, на Корейском полуострове начался мирный процесс. Пока он еще очень хрупок и надо делать все возможное, чтобы он принес положительные сдвиги. В качестве поддержки мирного процесса норвежские депутаты предлагают дать Трампу Премию мира.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
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Речь идет о премии 2019 года, потому что срок подачи заявок на 2018 год истек 31 января.

В мае группа американских конгрессменов-республиканцев номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира также за усилия по мирному урегулированию на Корейском полуострове.

Историческая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи был подписан совместный документ, в котором Пхеньян обещает сделать шаги в направлении денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Впрочем, многие эксперты считают, что северокорейская сторона не пообещала ничего конкретного.

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