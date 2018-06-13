Новости

Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 20:02
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 19:50
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 19:46
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 19:45
Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций 19:33
Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу 19:30
Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского 19:24
Кабмин предложил меры против фиктивных браков россиян с мигрантами 19:10
Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией 18:40
В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей 18:35
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено 18:25
На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении 18:23
Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе 18:18
В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест 18:10
В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2" 18:07
Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа 18:00
Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток 17:55
Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам 17:49
"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018 17:40
В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода 17:35
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 17:22
Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 17:20
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 19:15
Рубрика: В мире

В начале показали кино

Результаты саммита в Сингапуре расстроили политическую элиту США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Вашингтон из Сингапура, где он встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, триумфально заявил, что "ядерной угрозы КНДР более не существует". Но американская политическая элита рукоплескать своему лидеру не спешит, напротив, поставив под сомнение продуктивность избранной Трампом переговорной стратегии.

Наибольший резонанс вызвали заявления президента США о намерении прекратить совместные военные учения с Республикой Корея (РК), что комментаторы единогласно называют большой уступкой Пхеньяну. На пресс-конференции в Сингапуре хозяин Белого дома назвал учения "провокационной ситуацией". По сути он опроверг позицию собственных военных, которые десятилетиями называли маневры исключительно оборонительными и не представляющими никакой угрозы для КНДР. В довершение Трамп в своем стиле пожаловался на то, что РК недостаточно вкладывается в учения, которые "влетают в копеечку" американским налогоплательщикам, а потому их отмена позволит сэкономить много средств. В довершение он дал понять, что в будущем собирается "вернуть домой" контингент из около 28,5 тысячи американских солдат, дислоцированных в Южной Корее, хотя сейчас говорить об этом преждевременно.

Фото: KCNA / via REUTERS ATTENTION EDITORS
Эксперт: Ким Чен Ын показал, что за ним стоит Китай

Эти новости застали врасплох не только Сеул, который считает регулярные маневры одним из столпов альянса с США и гарантией своей безопасности, но даже американских военных, с которыми, похоже, никто не консультировался. Официальный представитель американской военной группировки в Южной Корее заявил, что слышит об отмене учений в первый раз. Ситуацию немного прояснил вице-президент США Майк Пенс, который, по данным axios.com, во время рабочей встречи с американскими конгрессменами заявил, что речь идет об отмене крупных военных симуляций, в то время как регулярные совместные тренировки военных будут продолжены.

Трамп показал ролик Ким Чен Ыну, предложив взглянуть на КНДР с точки зрения недвижимости

Скептические отзывы комментаторов и прессы вызвал еще один пиар-ход Трампа. Речь о четырехминутном видеофильме, в главных ролях которого - Трамп и Ким, спасающие мир от ядерной войны. На кадрах в основном изображены перспективы светлого будущего для страны Чучхе в том случае, если она откажется от ядерного оружия. Вперемешку с этим демонстрируются последствия альтернативного выбора - взрывы бомб и ракет. Сначала американские журналисты посчитали, что ролик был выполнен в стиле северокорейских пропагандистских работ, а значит, смонтирован в Пхеньяне. Но затем Трамп рассказал, что это творение его Совета по национальной безопасности. Видеозапись он показал Ким Чен Ыну, предложив взглянуть на Северную Корею с точки зрения недвижимости и застроить пляжи страны роскошными отелями. По сути видеозапись сыграла на переговорах роль рекламной паузы о выгодах денуклеаризации для Пхеньяна. По мнению части экспертов, маневр Трампа в голливудском стиле, был не так плох, учитывая, что Ким Чен Ын интересуется визуальной поп-культурой и следит за своим имиджем.

комментарий

Текст: Олег Кирьянов

Георгий Толорая

политолог

В Сингапуре оба главных актера - как Трамп, так и Ким - сыграли свои роли с блеском. Если же говорить именно про содержание договоренностей, то конкретики очень мало. В общем и целом США в значительной степени отступили от своей позиции по ядерному вопросу КНДР. Северная Корея смогла протащить и включить в текст совместного заявления свою формулу отказа от ядерного оружия, когда не ставятся конкретные сроки и нет реальных обязательств Пхеньяна. Вашингтон не стал включать в соглашение формулу о полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Кроме того, США согласились дать гарантии безопасности Северной Корее. Ранее Вашингтон всячески избегал слова - "гарантии", используя более мягкие обороты, но теперь принял северокорейскую формулировку. Достигнутые в Сингапуре договоренности оказались более размытыми и менее конкретными, чем те, которые США уже подписывали с КНДР ранее - в 1994, 2000 и даже 2005 годах. Тем не менее, в целом результат есть, и он очень неплохой для всех: США и КНДР решили отойти от грани войны и начали вести диалог.

Подготовил Олег Кирьянов

Главное сегодня

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей