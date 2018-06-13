Наибольший резонанс вызвали заявления президента США о намерении прекратить совместные военные учения с Республикой Корея (РК), что комментаторы единогласно называют большой уступкой Пхеньяну. На пресс-конференции в Сингапуре хозяин Белого дома назвал учения "провокационной ситуацией". По сути он опроверг позицию собственных военных, которые десятилетиями называли маневры исключительно оборонительными и не представляющими никакой угрозы для КНДР. В довершение Трамп в своем стиле пожаловался на то, что РК недостаточно вкладывается в учения, которые "влетают в копеечку" американским налогоплательщикам, а потому их отмена позволит сэкономить много средств. В довершение он дал понять, что в будущем собирается "вернуть домой" контингент из около 28,5 тысячи американских солдат, дислоцированных в Южной Корее, хотя сейчас говорить об этом преждевременно.

Эти новости застали врасплох не только Сеул, который считает регулярные маневры одним из столпов альянса с США и гарантией своей безопасности, но даже американских военных, с которыми, похоже, никто не консультировался. Официальный представитель американской военной группировки в Южной Корее заявил, что слышит об отмене учений в первый раз. Ситуацию немного прояснил вице-президент США Майк Пенс, который, по данным axios.com, во время рабочей встречи с американскими конгрессменами заявил, что речь идет об отмене крупных военных симуляций, в то время как регулярные совместные тренировки военных будут продолжены.

Трамп показал ролик Ким Чен Ыну, предложив взглянуть на КНДР с точки зрения недвижимости

Скептические отзывы комментаторов и прессы вызвал еще один пиар-ход Трампа. Речь о четырехминутном видеофильме, в главных ролях которого - Трамп и Ким, спасающие мир от ядерной войны. На кадрах в основном изображены перспективы светлого будущего для страны Чучхе в том случае, если она откажется от ядерного оружия. Вперемешку с этим демонстрируются последствия альтернативного выбора - взрывы бомб и ракет. Сначала американские журналисты посчитали, что ролик был выполнен в стиле северокорейских пропагандистских работ, а значит, смонтирован в Пхеньяне. Но затем Трамп рассказал, что это творение его Совета по национальной безопасности. Видеозапись он показал Ким Чен Ыну, предложив взглянуть на Северную Корею с точки зрения недвижимости и застроить пляжи страны роскошными отелями. По сути видеозапись сыграла на переговорах роль рекламной паузы о выгодах денуклеаризации для Пхеньяна. По мнению части экспертов, маневр Трампа в голливудском стиле, был не так плох, учитывая, что Ким Чен Ын интересуется визуальной поп-культурой и следит за своим имиджем.