Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшейся в Сингапуре 12 июня, президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ядерной опасности со стороны Северной Кореи больше не существует.

"Только приземлился, и должен сказать, что теперь все могут ощущать себя в большей безопасности, нежели в тот день, когда я вступил в должность, - написал Трамп. - Ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. Встреча с Ким Чен Ыном оказалась очень позитивным опытом, а у Северной Кореи в будущем большой потенциал".

Также Трамп вспомнил в связи с этим своего предшественника Барака Обаму. "Обама считал Северную Корею самой большой опасностью. Теперь это не так, и вы можете спать спокойно", - продолжил он в Twitter.

По итогам встречи Трампа и Кима, прошедшей в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре, был подписан двусторонний документ, в котором Пхеньян заявил о намерении денуклеаризировать Корейский полуостров, если США предоставят гарантии безопасности.

Многие эксперты отнеслись к документу довольно скептически, считая, что по сути Ким переиграл США и получил очередное смягчение санкций, не пообещав ничего конкретного в ответ.