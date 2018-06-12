Президент США пригрозил прекратить совместные с Южной Кореей маневры

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа по итогам саммита с Ким Чен Ыно постепенно переросла в общение на самые различные темы. При этом Трамп сделал ряд заявлений, которые спровоцировали шумиху и неоднозначные оценки.

В частности, Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить совместные с Южной Кореей маневры.

"Мы тратим огромные деньги на военные учения. Южная Корея берет на себя некоторые расходы, но только их часть… Пролет от Гуама до Южной Кореи бомбардировщиков во время военных учений стоит больших денег, мне это не нравится", - заявил Трамп, дав понять, что может прекратить учения с Южной Кореей. Лидер США добавил, что эта проблема требует обсуждения с Сеулом.

Южнокорейские СМИ отметили, что эти слова Трампа спровоцируют в Корее неоднозначную реакцию.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР - президента Дональда Трампа и председателя Госсовета Ким Чен Ына. По итогам саммита лидера подписали совместное заявление, в котором договорились о принципах развития двусторонних отношений, а также подтвердили приверженность КНДР денуклеаризации. США за это пообещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.