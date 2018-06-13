Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании звезду "Зачарованных" будут судить

Дело 44-летней американской актрисы и певицы Роуз Макгоуэн - Пейдж из "Зачарованных", в последнее время все больше известной своей борьбой с голливудскими сексуальными террористами, приняло нешуточный оборот.

Напомним, Роуз, которая одной из первых заявила, что ее изнасиловал кинопродюсер Харви Вайнштейн, поймали с запрещенными веществами. На что актриса заявила, что это все - происки продюсера, люди которого пытаются такими нечистоплотными методами заткнуть ей рот.

Адвокат Вайнштейна называет все это "смехотворным".

Тогда как адвокат Роуз Хосе Баэз утверждает , что всё так - актриса страдает из-за своих твердых общественных позиций.

Тем не менее суд Виргинии считает, что есть доказательства противоправности действий Макгоуэн. И, соответственно, она идет под суд.

Более того: за хранение запрещенных веществ ей может грозить до десяти лет, пишет NYP.

Суд состоится 15 января.