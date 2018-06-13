Депутаты предлагают упростить порядок отмены штрафов, вынесенных водителям по ошибке автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму законодательным собранием Вологодской области. Согласно документу должностные лица получат право отменять вынесенные "автоматом" постановления о штрафах, без личного обращения пострадавшего.

Ошибки камер - обычное дело. Например, капризные к установке комплексы "Автотураган", если сбился градус их наклона, тут же начинают привлекать за превышение скорости всех подряд. Так, в Вологодской области комплекс "Автоураган-ВС", установленный на 81-м км дороги Вологда - Новая Ладога с ноября по февраль 2016 года наказал 10 100 человек за превышение скорости, которого они не совершали. Проблема была в сбое работы датчика этой камеры.

Бывают ошибки исполнителей. На Волгоградском проспекте в Москве заработала камера, которая фиксирует движение по выделенной полосе. Но вот беда, выделенка не была еще введена в эксплуатацию. В итоге пострадало огромное количество водителей. Столичная ГИБДД исправно отменяла вынесенные постановления. Правда, только после обращения конкретных граждан. Но раз выявлено, что камера выносит незаконные штрафы, то надо отменять их все, скопом. А сделать это по нашему законодательству сейчас невозможно. Требуется либо личное обращение несправедливо наказанного, либо решение об этом надзорного органа. Например, прокуратуры. Именно прокуратура после обращения туда столичной ГИБДД предписала отменить все ошибочные штрафы.

Такие случаи зафиксированы и в Московской области, и в Татарстане, в Волгоградской и Тюменской областях. А расплачиваться приходится ни в чем не повинным водителям. Причина даже не в том, что техника несовершенна, а в том, что закон не предусматривает порядка действий в случаях, когда она сбоит. У нас установлен упрощенный порядок привлечения водителей к ответственности, если нарушение выявлено автоматическими камерами. Протокол не составляется, постановление выносится без опроса предполагаемого виновника.

Таким образом, невинно обвиненному приходится обжаловать, по сути, вынесенный приговор. А здесь порядок легким не назовешь.

Комплекс "Автоураган" наказал 10 100 водителей за превышение скорости, которого не было

Эту тему месяц назад начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников обсуждал с экспертами. Эксперты указали и на невозможность отмены штрафов теми, кто их вынес, при обнаружении ошибки. А также на сложность процедуры обжалования и отсутствия доказательной базы.

И вот, первый шаг к решению проблемы сделан. Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отчасти решат возникшую ситуацию. Депутаты предлагают дополнить КоАП новой статьей 30.20. В ней будет прописана возможность отмены Госавтоинспекцией или тем органом, который вынес постановление, в случае обнаружения сбоев в работе автоматического прибора. При этом чиновник, который принял решение об отмене, обязан известить об этом того, в отношении кого постановление принято. А порядок технического сбоя и срока, который он длился, должно установить правительство.

Но есть и другая. Приборы фотовидеофиксации должны соответствовать требованиям, которые прописаны в ГОСТе. Но приборов огромное разнообразие. А ГОСТ носит лишь рекомендательный характер. В итоге нет единых требований ни к информации, которую прибор передает, ни к срокам ее хранения. На фотографии есть изображение автомобиля и якобы его скорость. Ни привязки к местности, ничего больше нет. Автовладелец точно знает, что в указанном месте двигался без превышения скорости. Но доказать это он не может. Ведь даже покадровой съемки никто ему не предоставит. Эти данные не хранятся.

Известен случай, когда автомобилист доказал, что двигался без превышения скорости. У него был видеорегистратор. И на нем четко видно, что он двигался со скоростью потока. Но никого больше комплекс не оштрафовал. Но это уникальный случай.

Поэтому депутаты предлагают законодательно закрепить, что приборы автофиксации нарушений должны соответствовать единым требованиям. Их должно разработать правительство.

Этот законопроект безусловно на руку водителям. По меньшей мере он создает хоть какую-то возможность защищаться там, где все правила отданы на откуп технике. Однако из-за большого количества отсылочных норм, которые должно разработать правительство, становится понятно, что завтра эта система не заработает.

Еще один момент. Презумпция невиновности автовладельца была отменена в плане доказывания, кто управлял машиной в момент нарушения. Если за рулем был другой человек, это должен доказать автовладелец. Но получилось, что презумпция невиновности утратила силу и в доказательстве вины. От автовладельца требуют, чтобы он сам доказал, что не совершал нарушение, а это прибор засбоил. Этого он доказать не может. Хотя, строго по закону, и не должен.

Эту проблему законопроект не решает. Вероятно требуются разъяснения Верховного суда. Но обжалования штрафов до этого уровня, как правило, не доходит.

Еще одна проблема остается не решенной. Так как обжаловать водителям уже приходится принятое решение, то обжаловать его он может только в том органе, который такое решение принял. Если водитель автомобиля, собственник которого проживает в Москве, превысил скорость в Ростове-на-Дону, то автовладельцу придется обжаловать штраф именно в городе на Дону. А значит чтобы доказать, что за рулем сидел другой человек, ему придется ездить Ростов. До вынесения постановления он может настаивать на рассмотрении дела по месту жительства. После - только по месту совершения нарушения. А то, что нарушение выявила автоматическая камера, - никого не трогает. Поэтому большинство автовладельцев просто предпочитают заплатить штраф за того парня, и не связываться с его обжалованием.