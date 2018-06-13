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13.06.2018 06:40
Рубрика: В мире

Помощник Трампа получил 115 тысяч долларов от украинского магната

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил 115 тысяч долларов от украинского металлургического магната Виктора Пинчука. Такие данные содержатся в финансовой декларации американского чиновника. Еще до работы в Белом доме Болтон выступал на форумах в Киеве и Мюнхене, а спонсировал данные мероприятия фонд Пинчука.

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ТАСС напоминает, что 22 марта Дональд Трамп уволил Герберта Макмастера и взял на его место Болтона. Бывший президент США Джимми Картер назвал это "одной из самых больших ошибок", совершенных нынешним главой государства. 

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