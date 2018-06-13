Помощник Трампа получил 115 тысяч долларов от украинского магната

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил 115 тысяч долларов от украинского металлургического магната Виктора Пинчука. Такие данные содержатся в финансовой декларации американского чиновника. Еще до работы в Белом доме Болтон выступал на форумах в Киеве и Мюнхене, а спонсировал данные мероприятия фонд Пинчука.

ТАСС напоминает, что 22 марта Дональд Трамп уволил Герберта Макмастера и взял на его место Болтона. Бывший президент США Джимми Картер назвал это "одной из самых больших ошибок", совершенных нынешним главой государства.