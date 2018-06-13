Президент Македонии отказался переименовывать свою страну

Президент Македонии Георге Иванов 13 июня заявил, что отказывается подписывать договор между Скопье и Афинами о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас провели переговоры, в ходе которых согласовали переименование страны, чтобы тем самым положить конец многолетнему спору касательно названия "Македония", которое Греция считает своим. Урегулирование конфликта дает возможность Македонии присоединиться к ЕС и НАТО.

Как сообщил Заев СМИ, утром 13 июня он вместе с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым пришел к президенту Иванову, чтобы официально сообщить о достигнутой с Афинами договоренности. Однако встреча продлилась всего две минуты, поскольку президент кратко заявил, что он не намерен подписывать подобный договор.

Позже президент Иванов выступил с обращением к нации, в котором сказал, что "такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовывать политическую самодеятельность". Кроме того, Иванов призвал "прекратить спекуляции на стратегических целях Скопье, таких, как вступление в Евросоюз и НАТО.

Оппозиционная македонская партия ВМПО-ДПМНЕ поддержала президента, назвав договор с Грецией "капитуляцией".

Ранее ожидалось, что власти двух стран подпишут договор, который затем будет ратифицирован парламентами в Скопье и в Афинах, а окончательно переименование Македонии будет утверждено на общемакедонском референдуме в сентябре. Наряду с этим должны были быть внесены и поправки в конституцию Македонии.

Переговоры о вступлении Македонии в ЕС, как планировалось ранее, должны начаться в июне, а в июле должно поступить приглашение от НАТО о вступлении.