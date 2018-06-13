Проект о пенсионном возрасте может быть принят в I чтении до августа

Новости

В полиции Коми решили отпугивать медведей сиренами 13:43
Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал 13:43
Пермяка осудили на 16 лет за убийство студентки 13:41
В Сочи для болельщиков из Перу подготовили палаточный лагерь 13:36
Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части 13:32
Главный тренер сборной Испании Лопетеги отправлен в отставку 13:31
В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов" 13:27
Ущерб от повреждения картины Репина составляет не менее 30 млн рублей 13:22
Каждый второй россиянин останется без отпуска 13:20
В Иркутской области ребенка завалило на песчаном карьере 13:18
Под Петербургом водитель "Газели" наехал на посетителей бара 13:16
МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для "Турецкого потока" 13:10
Представитель Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти 13:10
В Кургане обрушилась стена многоэтажного дома 13:09
Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018 13:05
Северный флот отправился в самый крупный за последние 10 лет поход 13:04
МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона 13:00
Двух пострадавших в аварии на Волге выписали из больницы 13:00
Вышел трейлер фильма "На районе" с Данилой Козловским в роли "гопника" 12:59
Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018 12:57
Собянин передал ГИББД 30 электромотоциклов 12:55
В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики 12:51
Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США 12:42
В Яндекс.Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира 12:42
Лукашенко удовлетворен прогрессом в сотрудничестве с Ташкентом 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 12:44
Рубрика: Экономика

Проект о пенсионном возрасте может быть принят в I чтении до августа

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможных сроках рассмотрения резонансной инициативы о повышении пенсионного возраста. Спешки точно не будет - до конца нынешней сессии, то есть до августа, законопроект на эту тему может быть принят лишь в первом чтении.

На пленарном заседании спикер ответил на вопрос депутата от "Справедливой России" Олега Шеина: он спросил не будет ли ускоряться рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме.

Володин заявил, что, если правительство РФ 14 июня внесет соответствующий проект, то нижняя палата парламента успеет рассмотреть его в первом чтении до конца весенней сессии. При этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Минэкономразвития рассказали о способе увеличения пенсий

Он пояснил, что на рассылку законопроектов по субъектам законодательной инициативы есть месяц.

- И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению, -сказал Володин.

В целом он призвал не торопиться с дискуссией на данную тему, дождавшись решений правительства. Ведь пока у депутатов нет никаких поступивших на рассмотрение вариантов.

- Как вы понимаете, слухами земля полнится, но не всегда они подтверждаются, - констатировал глава нижней палаты.

Госдума продлила сессию до 29 июля. А это позволит депутатам полноценно обсуждать все вопросы, заявил Володин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минтруд опроверг информацию об увеличении минимального страхового стажа

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники, что правительство уже на этой неделе может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. При этом за основу, как сообщалось, принят вариант его увеличения для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Впрочем, источники не исключают понижения данной планки в ходе обсуждения резонансной инициативы.

Эту тему президент России Владимир Путин прокомментировал в ходе "Прямой линии" 7 июня. Он призвал "в высшей степени осторожно" относиться к вопросу повышения пенсионного возраста. А также напомнил о задаче "значительного повышения доходов пенсионеров".

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

Главное сегодня

В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции
МИД: Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова
В Турции запустили "энергетический Шелковый путь"
Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню