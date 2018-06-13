Проект о пенсионном возрасте может быть принят в I чтении до августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможных сроках рассмотрения резонансной инициативы о повышении пенсионного возраста. Спешки точно не будет - до конца нынешней сессии, то есть до августа, законопроект на эту тему может быть принят лишь в первом чтении.

На пленарном заседании спикер ответил на вопрос депутата от "Справедливой России" Олега Шеина: он спросил не будет ли ускоряться рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме.

Володин заявил, что, если правительство РФ 14 июня внесет соответствующий проект, то нижняя палата парламента успеет рассмотреть его в первом чтении до конца весенней сессии. При этом торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут.

Он пояснил, что на рассылку законопроектов по субъектам законодательной инициативы есть месяц.

- И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению, -сказал Володин.

В целом он призвал не торопиться с дискуссией на данную тему, дождавшись решений правительства. Ведь пока у депутатов нет никаких поступивших на рассмотрение вариантов.

- Как вы понимаете, слухами земля полнится, но не всегда они подтверждаются, - констатировал глава нижней палаты.

Госдума продлила сессию до 29 июля. А это позволит депутатам полноценно обсуждать все вопросы, заявил Володин.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники, что правительство уже на этой неделе может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. При этом за основу, как сообщалось, принят вариант его увеличения для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Впрочем, источники не исключают понижения данной планки в ходе обсуждения резонансной инициативы.

Эту тему президент России Владимир Путин прокомментировал в ходе "Прямой линии" 7 июня. Он призвал "в высшей степени осторожно" относиться к вопросу повышения пенсионного возраста. А также напомнил о задаче "значительного повышения доходов пенсионеров".

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.