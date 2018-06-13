Каршеринг перешагнул границы МКАД. Москвичи уже давно привыкли доезжать во все труднодоступные места города на арендованных авто. Но столичные компании далеко за пределы не едут - 5-7 километров и стоп. Но ведь и жителям Подмосковья хочется не зависеть от расписания электричек и автобусов. Спрос рождает предложение: уже в нескольких городах Московской области завелись собственные крошечные каршеринговые фирмы, отличающиеся гибким подходом к местной клиентуре. Особенности местной краткосрочной аренды корреспондент "РГ" выяснила у их хозяев.

"Началось все с того, что под Новый год я попытался арендовать фургон и не нашел, где это сделать", - рассказывает Олег Минаков, владелец "Нашего Каршеринга", который работает по Ярославскому направлению от ВДНХ до города Пушкина. - А еще потому, что ни один оператор не собирался выходить в наш район. А людям каршеринг нужен и у нас, вот и решил попробовать. Человек рисковый, люблю новое начинать".

Испытав проблемы с поиском машины для грузоперевозок, Олег в каршеринг запустил "Лады Ларгусы" - фургончики и семиместные пассажирские. Сейчас у него бегают пока в тестовом режиме две машины, нарабатывают клиентскую базу. Еще шесть готовы выйти в любой момент - хозяин собирается запустить их через неделю.

Виктор Сыроватка пришел к идее каршеринга в своем Селятино немного по-другому. Сначала несколько лет просто сдавал машины в обычную аренду. "О краткосрочной аренде задумывался давно, но очень дорого было программное обеспечение - около миллиона рублей за приложение на Android и столько же для IOS. А потом появилось бюджетное программное решение - миллион мне стоили и приложения, и оборудование, и подключение".

У Виктора - пятнадцать машин. Часть купил сам за свой счет (лизинг оказался очень дорог), часть принадлежит компаньонам, несколько взял в кредит. В его парке - "Солярисы", "Шкоды", "Фольксвагены Поло" и "Киа Рио". Политика гибкая: хочет человек взять в длительную аренду - пожалуйста, автомобиль отключается от системы, подписывает договор и берет ключ. Нужна краткосрочная аренда? Тоже на здоровье. Ставь приложение, регистрируйся и вперед. У Олега уже около двухсот зарегистрировавшихся абонентов, у Виктора - около пятисот. "Вот прямо сейчас у меня около 70 процентов машин в аренде", - рассказывает он.

Спрос рождает предложение: уже в нескольких городах Московской области завелись собственные крошечные каршеринговые фирмы

Клиенты селятинского шеринга ездят по разным адресам. Кто-то до станции или до офиса, а кто-то к бабушке в Липецк или погулять в Минск.

"Формально у меня радиус 500 километров, но на самом деле, ездят по всей стране - удобно, - рассказывает Виктор. - Иногда смотрю, ночью все машины взяли и куда-то поехали".

Ездят в соседние Наро-Фоминск или Апрелевку, а некоторые клиенты приезжают за машиной издалека - из Обнинска или Одинцова - по "сарафанному радио". Эти в основном за авто на несколько дней.

А еще часто спрашивают: "Когда можно будет завершить аренду в Москве?". Пока Сыроваткин не знает, что ответить, - ведь если разрешить, все машины с утра уедут в столицу, а где там буду стоять, кто заплатить за парковку? У подмосковных машин нет льготы, как у каршеринга в Москве, на бесплатную стоянку на городских местах.

В Мытищах те, кто про каршеринг Олега уже знает, охотно берут машины на переезды или перевозку чего-то тяжелого, для чего нанимать "Газель" дороговато, да и слишком она большая. Возят стройматериалы с рынков. Один клиент, похоже, приноровился развозить запчасти то ли по клиентам, то ли магазинам - это оказалось выгоднее, чем покупать свою машину.

У Олега радиус дальности ограничен 100-150 километрами. Иногда граница обсуждается, в зависимости от задач арендатора. Но очень далеко Олег отпускать свои машины не хочет - боится, вдруг где-то сломается, как ее оттуда вывозить?

У Виктора минута аренды стоит семь рублей . После двадцати километров добавляются дополнительные 4 рубля за каждый километр. Бензин включен в стоимость. Бронирование - бесплатно первые 15 минут. Сутки - 2300.

У Олега включены 10-минутное бронирование, мойка, заправка, аренда - от 7 рублей минута, ожидание - два рубля, сутки - 2200.

"Вложения окупаются примерно за два года, - рассказывает Виктор. - Примерно 20-25 процентов годовых, бизнес с невысокой доходностью. Тут не будет так, что вложил миллион, и он сразу превратился в два миллиона. И проблемы есть - много и мошенников, вопросы безопасности".

Пока еще до двух лет далеко - работает только третий месяц. И пока всего двое сотрудников: он - и хозяин, и круглосуточная служба поддержки, и перегонщик машин, и мойщик. У него одна помощница, которая, при необходимости выдает ключи.

"Хотелось бы, конечно, чтобы нам правительство Московской области помогало, все-таки мы - общественный транспорт", - говорит предприниматель.

В то же время рынок Виктор видит как "огромный" и пока что еще совершенно пустой. "Я уверен, что лет через десять в области половина машин - будет каршеринговых, - это гораздо удобнее, чем иметь три автомобиля на семью".

Экспертное мнение

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

- В Москве дюжина фирм занимается каршерингом, это действительно очень удобно. Жителям Подмосковья хотелось бы иметь что-то такое, им эта услуга очень нравится. Но сегодня только несколько компаний разрешают ездить из Москвы в область. Поэтому я не удивляюсь, что в каких-то городах появляются свои каршеринговые компании. Но надо понимать, что учитывая доходность жителей Подмосковья, это будут машины бюджетных марок, и стоить они должны дешевле, чем в столице, и передвижения будут, условно, по Подольску до станции или соседних городов. В Подольске, Ступине, Коломне, Солнечногорске, Раменском, где живет по несколько сотен тысяч человек, они могут быть очень востребованы.

Борис Голиков, глава одного из крупнейших московских каршерингов:

- Пока что у нас нет планов расширять зону покрытия в область или выходить в отдельные города. Сейчас стараемся повысить плотность автомобилей на территории Москвы, тем самым увеличивая количество доступного транспорта, что, безусловно, делает сервис еще более удобным для пользователей. Также для достижения этой цели мы планируем увеличивать автопарк в ближайшее время.