Норвежский скрипач расширил кругозор меломанов в Воронеже

Вечер малоизвестной в России, но очень приятной скандинавской музыки подарил публике Платоновского фестиваля скрипач Хеннинг Краггеруд. Он сыграл в Воронеже концерт датского классика Карла Нильсена и два собственных сочинения.

Краггеруд - яркий и опытный музыкант из Норвегии. Он делает ставку на точность и сдержанную эмоциональность исполнения, не разменивается на сильные внешние эффекты и концентрирует внимание на смысле того, что "выпевает" его скрипка. Как солист и в составе ансамблей Хеннинг выступает в престижных залах Европы, преподает, является худруком Арктического камерного оркестра.

В его активе много русской музыки - Танеев, Шостакович, Прокофьев. Пару недель назад Краггеруд записал скрипичный концерт Чайковского. Однако, судя по программе, выбранной для знакомства с воронежской публикой, норвежец - настоящий патриот Скандинавии. Из массы выдающихся концертов для скрипки с оркестром он выбрал сочинение Нильсена (1865-1931) - нечасто исполняемое, хотя вполне достойное того, чтобы находиться в негласном "топе" репертуара.

- Популярность Нильсена постепенно нарастает, но такие процессы не происходят мгновенно. Если помните, и Сибелиус не сразу стал востребованным и доступным публике, для этого потребовались усилия дирижеров, - отметил Хеннинг Краггеруд. - Важная деталь для меня как норвежца - первую часть этого концерта Карл Нильсен писал в Норвегии в доме Грига (он дружил с его вдовой), вдохновлялся тем же видом из окна. Кстати, Григ сам хотел сочинить концерт для скрипки с оркестром. Но его издатель идею отмел. Терпеть его за это не могу! Впрочем, для скрипки переложена знаменитая сюита "Пер Гюнт", где изначально звучало фортепиано. "Танец Анитры" в том виде, в каком мы его знаем, еще при жизни Грига был аранжирован для скрипки трижды. Если хотите, я в Воронеже могут как-нибудь все три версии сыграть!

Пока же Краггеруд исполнил два фрагмента из "Сюиты равноденствия для скрипки и камерного оркестра", написанной им в 2014 году к фестивалю северного сияния в Тромсё. Вообще в Equinox входит четыре скрипичных концерта и 24 постлюдии - во всех тональностях.

- Эти короткие произведения - своего рода иллюстрации к новеллам известного норвежского писателя Юстейна Гордера (автор романа "Мир Софии", переведенного на русский язык. - "РГ"). Я попросил его написать тексты о путешествиях в разные города - по одному для каждого часового пояса и часа в сутках. Главный герой цикла приезжает в Гринвич во время равноденствия, ему должны поставить диагноз, от которого зависит, выживет человек или нет, - пояснил композитор.

По его словам, литературная основа вышла очень поэтичной. В это легко поверить, прослушав хотя бы те постлюдии (№ 2 "Прага" и № 10 "Киото"), которые прозвучали в Воронеже.

- Пьесы прекрасные. Язык у него традиционный - никакой двенадцатитоновой системы. Но этим языком сказано что-то свое. Мы начали разбирать ноты уставшими, грустными, стали звонить Хеннингу, который отправился гулять по городу и где-то загулялся. Он пришел, помог решить вопросы по тексту - и усталости как не бывало. Вторая постлюдия - потрясающий лирический вальс, такое чувство, что у автора русские корни, - поделился впечатлениями дирижер фестивального оркестра Юрий Андросов. - У Хеннинга несомненный композиторский талант, уже по постлюдиям видно. В них есть и ум, и душа, и образное мышление. Видно, что это не вымучено. А ведь маленькие пьесы написать бывает сложнее, чем симфонию. Вспомните миниатюры Лядова - они как кристалл.

Норвежец обычно импровизирует за фортепиано, вдохновляясь литературными произведениями и природой. В Воронеже Хеннинг встретил рассвет, гуляя по пустым улицам, и не исключил, что эти впечатления как-то воплотятся в его будущей музыке. Правда, повод для раннего променада был не самым лестным для нашей страны. Краггеруд приехал ночью, но к тому моменту, как его скрипка прошла таможенный контроль, в городе взошло солнце.

- Сотрудники аэропорта очень переживали по поводу ее ценности, - улыбнулся Хеннинг. - Инструмент на самом деле удивительный, сделан мастером Гварнери дель Джезу в 1744 году. Бывают прекрасные скрипки, о которых ты знаешь все буквально через неделю или месяц. А об этой я узнаю что-то новое каждый день.