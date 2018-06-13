Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам

Из-за празднования Ураза-байрам в пятницу, 15 июня, в течение нескольких часов будет закрыт вход на станцию метро "Проспект Мира" Кольцевой линии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, станцию закроют на вход с 5:30 утра. Напомним, здесь находится Московская соборная мечеть, у которой по праздникам традиционно собираются тысячи верующих.

В прошлом году станция "Проспект Мира" была закрыта для входа до 8:00 утра после прибытия верующих.

Пересадка на радиальную станцию и выход из метро будут работать в обычном режиме.